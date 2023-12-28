鬆手就沒命！日攝影師暴風中力抗「聖母峰垂直山壁」影片曝光

喜馬拉雅山脈的「聖母峰」是世界第一高峰，海拔高達8848公尺，高聳的山地加上嚴峻的氣候，讓人想攀爬這座峻嶺，是一件極為艱鉅的任務。近來一位日本攝影師，就分享了他攀爬聖母峰時的一段影片，更能看出旅程的艱辛。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師上田優紀近來在個人twitter上分享一段影片，內容是他攀爬聖母峰時的畫面。當時他在將近垂直的冰雪峭壁上，只要稍微一放手，就可能跌落山崖喪命。同時，高山上的氧氣相當稀薄，還吹著強烈的暴風，讓登山困難重重。

最後，上田成功攀上山頂。站在世界第一高峰上，他內心則想著「原來這就是世界第一高峰看下去的樣子」。上田還透露自己這次成功挑戰「垂直」地形，下次將挑戰「水平的世界」，打算捕捉海中的風貌。

許多網友見到影片，也紛紛表示「這太猛了」、「幾乎完全垂直耶」、「在這種風力下絕對要專心，真的是拿命在拚」、「令人難以想像的世界」、「感謝你讓我們能看到這份珍貴的畫面」、「天空的顏色像宇宙一樣」、「還以為是電動或電影」、「可怕又美麗的世界」、「真正的冒險家」。