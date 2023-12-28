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鬆手就沒命！日攝影師暴風中力抗「聖母峰垂直山壁」影片曝光
喜馬拉雅山脈的「聖母峰」是世界第一高峰，海拔高達8848公尺，高聳的山地加上嚴峻的氣候，讓人想攀爬這座峻嶺，是一件極為艱鉅的任務。近來一位日本攝影師，就分享了他攀爬聖母峰時的一段影片，更能看出旅程的艱辛。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本攝影師上田優紀近來在個人twitter上分享一段影片，內容是他攀爬聖母峰時的畫面。當時他在將近垂直的冰雪峭壁上，只要稍微一放手，就可能跌落山崖喪命。同時，高山上的氧氣相當稀薄，還吹著強烈的暴風，讓登山困難重重。
エベレスト。暴風に飛ばされそうになりながら必死で垂直の壁を登る。手を離したら死ぬ、なんて経験あまりないから指に力が入る。— 上田優紀 / 写真家 (@nature_yukiueda) December 16, 2023
無酸素で登ってるから息が出来ない。見上げると濃紺の空。死ぬほど怖いし、苦しいのにその空の色はヒマラヤに戻って来たことを教えてくれて、ニヤニヤが止まらなかった。 pic.twitter.com/woHFN8SROP
最後，上田成功攀上山頂。站在世界第一高峰上，他內心則想著「原來這就是世界第一高峰看下去的樣子」。上田還透露自己這次成功挑戰「垂直」地形，下次將挑戰「水平的世界」，打算捕捉海中的風貌。
許多網友見到影片，也紛紛表示「這太猛了」、「幾乎完全垂直耶」、「在這種風力下絕對要專心，真的是拿命在拚」、「令人難以想像的世界」、「感謝你讓我們能看到這份珍貴的畫面」、「天空的顏色像宇宙一樣」、「還以為是電動或電影」、「可怕又美麗的世界」、「真正的冒險家」。
エベレストの頂上はこんな場所。あと数メートルなのに足が重くて、息ができなくて何度も立ち止まってしまう。— 上田優紀 / 写真家 (@nature_yukiueda) December 10, 2023
僕は個人隊だけど、先行していた国際隊が先に登頂していた。 pic.twitter.com/Wkq9QsVMUD
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