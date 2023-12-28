姊弟爭遺產打破父親遺言 母亡後她急找專家避免又被奪產

遺產分配問題，往往容易挑起家中的敏感神經。雖然有時可以靠立遺言的方式，事先讓遺產分配受到法律保障，但也可能會遇到例外狀況，衍生出其他的問題。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名S的60多歲女性，30多歲時就和丈夫離婚，帶著孩子搬回老家居住。當時她的姐姐和弟弟，分別都已經在外成家。S後來一直沒有再婚，最終連小孩子都已經長大遷出，她仍和父母一起，並且負起照顧她們的責任。

後來父親過世，遺言表示不動產的部分，分別由遺孀和S繼承，存款則是母親先繼承一半，剩下一半由三姊弟均分。結果，姊弟對這樣的遺產分配感到不滿，於是提起官司。由於日本為了避免遺產分配，無法確實保障到子女，因此有著「遺留分」的規範，設有最低限度的遺產配比。姊弟就因為這樣，拿到比原先多將近一倍的金額。

這場遺產官司打了約三年，最後姊弟錢到手了，卻也和S與母親關係決裂。後來母親也過世，聲明遺產全都由S繼承。然而不同於父親，母親留下的幾乎只剩下不動產而已，S擔憂如果姊弟又依法來要，不知道該作何分配。在與專人商量過後，S決定乾脆賣掉繼承到的不動產，先換成實價的現金，接著再依法規換算，把姊弟的份分出去，將這件事情徹底了結，以防節外生枝。