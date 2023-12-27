搭機如何降低被感染風險？美研究：選中午起飛的靠窗位最理想

出國度假時都希望能避免感冒、生病，以免影響行程和情緒，最重要的就是如何在密閉的飛機艙中避開病毒，外媒近來以「搭機時，若想在機上遠離疾病，為何應該預訂靠窗座位？」為題報導，美國國家科學院（US National Academy of Sciences）近來研究發現，機上走道和靠窗座位乘客，接觸空氣中的細菌機率差異為5倍之多，建議旅客若想避免被疾病感染，選擇靠窗座位可能比較理想。

搭機時偏好坐走道位置的旅客要注意了，美國國科院以1500名機上乘客進行觀察，發現座位在走道的乘客於飛行中平均會接觸64人；而座位選擇靠窗位的乘客僅會接觸12人；且如果具有傳染力的旅客同在1公尺以內的範圍，無論選擇哪種座位，被傳染的風險便大幅增加，有80%的機率會被傳染。

研究分析在機艙內空氣如何流通，由於「空氣微粒子高效率過濾網」（HEPA）的氣流方向，會將空氣從機艙兩側座位上方朝走道方向送出，坐在靠窗位的乘客會最先接觸到已過濾的空氣，因而減少與細菌接觸的機率。

除了座位選擇，研究更發現，預訂中午起飛的航班，也能有效降低被細菌感染的機率。建議想要保護自我健康的人，在上機時都該戴上口罩，並確保頭頂通風口的正常運作。