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海洋生態改變？繼北海道後日本「這處」出現大量魚屍 當地漁民：第一次見

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繼北海道後…日本三重縣漁港岸邊出現大量魚屍 當地漁民：第一次看到

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本北海道函館市一處海灘7日出現大量沙丁魚等魚種被沖上岸的狀況。美聯社
日本北海道函館市一處海灘7日出現大量沙丁魚等魚種被沖上岸的狀況。美聯社

日本北海道函館市一處海灘7日有大量魚群被拍打上岸，而在13日上午，三重縣志摩市波切漁港也有大量小型魚群被沖到岸邊，推估約30公噸至40公噸。日本每日新聞報導，當地漁民擔心大量魚屍分解時可能降低海中氧氣濃度，衝擊其他海洋生物，一早就出動2艘船回收魚屍。

當地漁民表示，11日傍晚看到大量小型魚群游入漁港內，當天就捕撈約3公噸的漁獲。時至12日，可見有魚屍浮上海面，相關人士通報志摩市政府。未料魚屍持續增加，到13日上午已被海浪沖到岸邊。

志摩市政府產業振興部負責農林水產的參事濱口真吉說，魚屍屬海上漂流物，會視為一般廢棄物並與相關單位展開協調及處理，也會和肥料業者討論可否當成肥料。

管理波切漁港的三重縣政府伊勢農林水產事務所漁港管理課人員說，尚不清楚為何會出現這麼多魚屍，將採集現場海水送到水產研究所檢查，釐清原因。

報導指出，小型魚群可能是被其他魚類追趕誤入港灣，因此缺氧。在該漁港捕魚25年的漁民說，第一次看到這種情況，大概從去年開始可在當地捕到那種小型魚，感覺海洋生態有所變化，指稱漁港堤防上的釣客所灑的磷蝦可能有影響。

7日，函館市一處海灘就曾出現大量沙丁魚等被拍打上岸，媒體推估魚屍高達約1,100公噸。函館市政府12日起投入重型機具，清理岸上的大量魚屍。

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