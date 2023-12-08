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機票怎麼買最划算？旅遊業者揭秘：「出遊前70天」是最佳時機

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒分享購買優惠價格機票的最佳時機，是出遊前70天左右。圖／Ingimage
外媒分享購買優惠價格機票的最佳時機，是出遊前70天左右。圖／Ingimage

年末時分，不少國人都在計劃寒假出遊，而出國時最重要的第一步便是「訂機票」。美國線上旅行社「Cheapair.com」提供一份「機票購買指南」，分享如何買機票最划算，包含最便宜的航班日期、應該提前多久預訂機票，以及釐清清除瀏覽歷史記錄，是否真的能獲得更好的票價。

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，Cheapair的2023年年度機票研究顯示，平均而言，預訂廉價航班的最佳時機，是旅行日期的「前70天」左右。不過此數值僅為平均，旅客可以將其視為一項購票建議。Cheapair補充，提前13至7天訂機票，平均來說比出發前6天內購買機票便宜約60美元（約新台幣1880元）。

Cheapair表示，從航班首次銷售開始計算，票價平均會變化49次，每次變化平均為43美元（約新台幣1348元），且越靠近航班日期，以及越多座位售出，機票的價格會隨之上漲。

Cheapair也澄清，「清除瀏覽歷史記錄後會顯示最低航班價格」僅是迷思，實際上航空公司並不會追蹤乘客的搜尋記錄，這樣他們才可以在用戶再度造訪時提高價格。因此該網站叮嚀乘客，並不用理會瀏覽器歷史記錄，若想買到便宜機票，反而可以嘗試在週間（週二和週三）購票。

「週間的航班幾乎總提供最優惠的價格，對於預算有限的乘客來說，週間旅行應該是一個考慮因素。」Cheapair說明，週日是機票最貴的一天，與週日飛行相比，週三飛行將節省將近100美元（約新台幣3137元）。

便宜機票 機票 出國旅遊

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