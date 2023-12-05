男子將酒醉女友放滾燙浴缸、浸6小時皮膚脫落 三度燙傷致死

英國1名男子見女友酒醉無法洗澡，竟將她丟入裝滿「滾燙熱水」的浴缸浸浴，見對方皮膚像蛇皮一樣脫落仍無動於衷，至6小時後才叫救護車。救護員到場發現浴室內有人類皮膚，其女友全身燒傷躺在床上已死亡，即時報警。專家指女死者全身多處三級燒傷，是被「燙死」，日前法院判男子重大過失殺人罪成，將於下年2月宣布刑期，警方表示女死者遺下1子，希望其家人早日釋懷。

英媒報導，事發於斯塔福德郡村鎮奧德利（Audley），2020年8月9日上午11時，42歲女子貝爾（Clare Bell）因為酒醉，被現年53歲、擔任木工的男友克勞斯（Mark Clowes）放入浸缸「超高溫浸泡」。

案情指，克勞斯將貝爾放入的浴缸盛滿滾燙熱水，遲遲不將她救出，見到女友皮膚正在剝落，他仍無動於衷，之後幾小時一直未查看其狀況。至下午5時10分，離放女友入浴缸已6小時，他才叫救護車來。

救護員到場在浴室地板發現人類皮膚，浴缸內空無一人，貝爾躺在床上嚴重燒傷，已經死亡。克勞斯指，他早前喝了2瓶酒，而貝爾喝了些威士忌。他打算帶女友去洗澡，但對方喝得太醉，沒有力氣自己洗，便讓她浸浴。克勞斯曾扶起女友，見她的皮膚像蛇皮一樣脫落，但女友沒說自己很痛苦或說自己快要死了，故未有理會。

救護員馬上報警，克勞斯激動指女友是自己酒醉才會死，「我他X的愛她，5年來我為她做盡一切」，認為她是在浴缸內自己睡著了。警方當場拘捕克勞斯，循謀殺案方向調查。鄰居透露有時會聽到2人吵架，而貝爾曾經求助。

英國女子貝爾酒醉後被男友放到放了滾燙熱水的浴缸內浸浴，熱到皮膚脫落最終三級燒傷死亡。（警方圖片）

驗屍報告指，貝爾的背部、臀部、大腿、腿、手臂、手肘三級燒傷，病理學家判斷她死於燙傷。控方認為克勞斯應明知女友的狀況是無法自行求救，今年5月控告他過失殺人罪，他否認控罪。控方隨後改控更重的重大過失殺人，日前法院判克勞斯罪成，將於下年2月2日宣判刑期。

貝爾遺下1名兒子，而這悲劇完全可以避免。斯塔福德郡警方對判決表示支持，認為死者一心相信男友會在她無意識時照顧她，結果犯人做出了瘋狂的事。警方調查時要聘請了許多方面的專家還原真相，又表示會與貝爾的家人同在，希望他們能夠釋懷。

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文章授權轉載自《香港01》