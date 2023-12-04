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少女搭機上廁所疑遭空少iPhone偷拍 慘現PTSD症狀怒告美航

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名14歲少女，疑似被美國航空（American Airlines）的一名空少偷拍如廁過程。示意圖，非新聞當事者。示意圖／ingimage
美國一名14歲少女，疑似被美國航空（American Airlines）的一名空少偷拍如廁過程。示意圖，非新聞當事者。示意圖／ingimage

美國一名14歲的少女與家人搭乘飛機，因途中想上廁所，便跟隨空服員的指示。不過，少女在上完廁所後，卻驚訝的發現馬桶蓋子上黏了一台手機，自己的如廁過程疑似遭到錄影，因此出現創傷後壓力症候群的症狀。

據外媒《太陽報》報導，美國一名14歲少女和家人在9月2日，搭乘美國航空（American Airlines）從北卡羅來納州飛往麻薩諸塞州的航班，少女中途在等經濟艙的廁所時，一名男性空服員解釋使用頭等艙的洗手間會更快，便帶著少女到前段機艙。

到洗手間後，該名空服員表示，自己想先洗一下手，於是搶先進入洗手間，一分鐘後則說明「廁所的馬桶蓋壞了，但不用擔心，未來會修好的」。然而，少女在上完廁所時，卻意外發現馬桶蓋上黏了一台開著閃光燈的iPhone，而大部分的機身被寫著「停止使用」的紅色膠帶遮住。

受害少女在如廁後，發現馬桶蓋上黏了一台開著閃光燈的iPhone，大部分的機身還被寫著「停止使用」的紅色膠帶遮住。圖／擷自《太陽報》
受害少女在如廁後，發現馬桶蓋上黏了一台開著閃光燈的iPhone，大部分的機身還被寫著「停止使用」的紅色膠帶遮住。圖／擷自《太陽報》

少女認為，有人刻意將手機放在馬桶蓋上，只為了拍攝他人如廁的過程，這樣的做法讓自己感到非常不適，難過坦言「這件事讓我留下一道很深的傷痕」，更出現了創傷後壓力症候群（PTSD）的症狀。

報導指出，少女當下便將此事告知父母，兩人也隨即與多名空服員產生爭執，其中少女父親要求查看該名男性空服員的手機，對方卻強調「我不知道你在說什麽，我與此事無關」。報導稱，女孩父親後來並未在該名空服員的手機中，發現少女的照片。

少女及其家人也向北卡羅來納州的聯邦地區法院提起告訴。少女的律師透露，儘管該空服員將手機拿給女孩父親檢查，但早已事先刪除影像，且他們不清楚對方姓名、住處，也不確定是否還在美航工作，而少女目前正在接受創傷治療。

另外，少女的家人表示，事發後，有一名聯邦調查局（FBI）的特工稱，該名男性空服員並未被逮捕，因為無法在手機裡找到任何證據，但他仍被航空公司「立即暫停職務」。少女家屬強調，美國航空公司須對女孩受到的損失負責，因為它的疏忽，沒有防止事件發生或立即沒收手機。

空服員 美國航空

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