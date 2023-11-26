基因演化有好有壞 盼能用編輯技術攻克疾病

人類大腦演化得愈來愈大，也導致了人類更容易出現精神性疾病！醫學界長期研究基因的表現，發現除了演化適應環境之外，也常帶來意想不到的副作用。對此，醫界持續進行研究，盼能用標靶藥物或基因編輯技術攻克疾病。

基因演化有好有壞

《BBC》報導，基因變化會導致人類與其他猿類不同，例如有更大的腦部、更方便發音的口舌構造，直立行走的能力。然而，儘管基因協助人類適應環境，但也帶來阿茲海默症、糖尿病與關節炎等風險。

人類有比其他靈長類更大的大腦，負責更高階的認知與推理能力，但近期研究也發現，這些基因變化也與自閉症、精神分裂症有關。如有研究單位於2018年發現一個基因家族Notch2NL，與大腦進化關係密切。

該基因能讓幹細胞繼續分裂並產生更多的幹細胞，最終產生更多的神經元和更大的大腦，但這些基因不斷重複生成的關係，也導致複製階段更容易出錯，民眾更容易罹患精神疾病。

創新基因療法

醫界一旦理解特地基因如何導致疾病，也有助於激發新的治療方法，甚至能幫助社會邁向個人化精準醫療的新時代，或可以針對每種獨特特殊的基因來研發標靶藥物。

《華爾街日報》報導，研究單位近期使用「CRISPR」的基因編輯技術來切割和修改 DNA 序列，有可能在下個月就得到美國FDA的批准。

近年來，也很多醫藥或癌症研究都轉向 CRISPR，像中國很早就開始將 CRISPR搭配免疫療法，美國、歐洲也漸漸跟上。 CRISPR 還可用在幹細胞，先從病人身體取出幹細胞，先在體外進行基因編輯。

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