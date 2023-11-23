福島鄉間聚落瀕臨滅村「戶口剩兩人」 殘存居民堅持死守到最後一刻

現代社會城鄉差距大，且有許多鄉村人口為了討生活，常常搬移到大都市，結果又使鄉村人口變得更稀少。加上少子化的影響，有些聚落甚至已經幾乎逐漸凋零，變成快沒有人居住的地方。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，在日本福島縣會津美里町，有一處名為「中之山（中ノ山）」的聚落。這個聚落雖然有24戶左右的房子，但如今帳面上的戶口，僅僅只剩下兩位民眾而已。

其中一位居民名為宗像虎雄，他在七年前老婆過世後，聽力就變得越來越差。虎雄72歲的哥哥宗像豐巳指出，中之山聚落原先有20多位居民，但隨著許多人過世、搬離等等，現在幾乎都沒人了。他自己也搬到了福島縣的市區，每個月會去探望弟弟一次。弟弟堅持到死為止，都要待在當初出生的中之山聚落，豐巳也只能尊重他的意願。

而距離中之山聚落十分鐘車程的「上平聚落」，同樣也是人口大量外流，帳面只剩下兩位居民。其中一位是化名菊池庄吉的73歲男子，他在十年前離了婚，因為眼睛不方便難以駕車，因此很多日常物資所需，都得仰賴80歲的朋友幫他購買。菊池雖然也想搬去和孩子住，但覺得自己會給孩子添麻煩，只好繼續守在這個渺無人煙的聚落裡。