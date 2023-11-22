日本96歲現任幼兒園老師！ 她坦言：工作很幸福

即將屆齡百歲的年紀，仍然活躍於職場第一線，這樣的老後生活你能想像嗎？日本有一位96歲的超高齡銀髮族，至今仍在擔任幼兒園老師，每天最熱愛的是帶孩子做費體力的帶動跳，令不少媽媽們看了佩服不已，她至今毫無退休的打算！在應該頤養天年的年紀，她卻仍勤奮工作甚至享受其中，究竟如何保持活力面對工作挑戰，從中找到人生成就感？

1927年出生的大川繁子，35歲時成為幼兒園老師，工作至今超過一甲子，照顧超過2,800名學生。即使屆臨百歲人瑞的年紀，仍拒絕擔任管理職，就是要站在教育現場第一線，享受被孩子們歡笑包圍的幸福感。

更特別的是，大川老師和其他老師們成功打造一家號稱「奇蹟幼兒園」的教育機構，在日本蔚為報導。如今，她以96歲高齡仍活躍於職場，並且每天勤奮工作9.5小時。

不能違抗的「命令」，揹著兒子考上老師

13歲時的大川老師。取自公益財團法人長壽科學振興財團

出生於日本東京的大川老師，20歲時原本就讀東京女子大學，但由於當時的女性幾乎無法選擇不婚，因此有人來提親，她便休學結婚。夫家是地方有名的望族，婚後的大川老師每天要去河邊洗衣服，用麵粉製麵給全家人吃，過去曾是千金小姐的她如今也只能埋頭苦幹，她形容這是「夾雜著汗水與淚水」的時光。

然而，大川老師迎來了人生轉折點。

當時的日本，有別於其他產業多是由男性主導，幼兒園反而多是由女性所開辦。大川老師的婆婆觀察到此現象，便燃起了「創業夢」也想開設一家幼兒園，因為需要教師執照，因此便命令身為媳婦的大川老師，去讀書考照。

大川老師無法違逆婆婆，只好一邊背著襁褓中的孩子一邊苦讀。最後，她順利考取證照，讓婆婆得以在1949年成功開設幼兒園。35歲時，大川老師將孩子都送入學後，正式開始幼稚園老師的工作。

每天工作9.5小時，被需要就是幸福

大川老師喜歡講故事的活動，上班前，她會從獨居的家步行到幼兒園，而這15分鐘的時間裡，她就會構思今天要如何講故事。而在實際表演中，她會觀察孩子的反應、調整語速，提高或降低音調，孩子們生動的表情反饋，令大川老師感到非常有趣。

然而在所有教學項目中，大川老師最喜愛的還是帶動跳。

大川老師自從3歲開始直到88歲，都會定期參加韻律體操練習，她對韻律體操的熱愛也延伸至帶領孩子舞動身體。當大川老師的鋼琴聲迴盪在教室內，一聽到琴聲在外面玩耍的孩子紛紛走進大廳，按照節奏搖擺著身體，被孩子們包圍著的歡樂感覺，是大川老師的成就感來源。

大川老師說：「當我嫁做媳婦的時候，沒有人認同我。但孩子需要我，讓我有被肯定的幸福感。」

奇蹟幼兒園：比起照顧的時間，愛的「密度」更重要

「奇蹟幼兒園」倡導蒙特梭利教育。取自公益財團法人長壽科學振興財團

值得一提的是，大川老師所在的小俣幼兒園，在被日本稱作「奇蹟的幼兒園」，吸引全國各地的參訪者，而這個「奇蹟」指的是他們獨特的教育方法。

婆婆逝世後，因為大川老師討厭繁文縟節的行政工作，更享受在現場和孩子們接觸的自由感，因此她決定將幼兒園園長的角色，交由25歲的二兒子擔任。

二兒子接下小俣幼兒園後，引進了在當時候相當前衛的蒙特梭利教育和阿德勒心理學，並且包含大川老師在內的所有老師，都正式參加蒙特梭利教育培訓。他們的教育方針是，自己的事情自己決定、規則由幼兒決定，以及不對幼兒下命令。

舉例來說，這所幼兒園最特別的是，午餐採取自助餐的形式，幼兒可以自己決定要吃多少、想吃什麼。目的就是要他們發揮自由生活的能力，培養有責任感的孩子。

小俣幼兒園相信，比起照顧孩子的「時間」，愛的「密度」更重要，在外人看來是「放養孩子」的教育方式，是為了讓他們成為更好的大人。當然，許多人不免對這樣的教育方式感到擔憂，但是後來接手的小學老師大部分都表示，這些孩子擁有出色的問題解決能力，並且比一般孩子都有想法與目標。

大川老師說：「我仍在不斷學習『教育』，而且深深著迷於它的魅力無法自拔。雖然我有60多年的經驗，帶過超過2,800名畢業生，但心中依然充滿許多期待。」

大川老師：只要我還有用，就想繼續做下去

大川老師目前除了是全職幼稚園老師，還身兼學校家長教育委員、法院家事調停員、婦女事務言討論主席等職務，這個年紀的她可沒有像其他銀髮族一樣閒著。

大川老師雖然高齡卻不用使用助聽器，生動的肢體表情也不輸後輩老師，被問到健康長壽的秘訣，大川老師說她毫不在意自己的健康，喝咖啡會豪氣地加5顆方糖，也非常喜歡吃甜食，如果要說秘訣的話——就是帶動跳和講故事吧！

在過去幾年裡，她終於不用再為任何事所煩惱，反觀從前要成為好媳婦的那段時光，現在就是最幸福的時候。看到畢業的孩子回來探望她，就會感到真心喜愛這份工作。

大川老師說：「能夠自由做喜歡的事就是最棒的。只要還有用處，我就想繼續工作下去。」

（本文出自2023.11.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）