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身分不簡單！2女大生經營日本餐館 鄉民驚認出她爸是「台灣棒球名人」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一家中華料理餐廳由2名女大生負責經營，網友揪出其中一名女生的爸爸是台灣職棒選手。圖／取自YouTube影片、聯合報系資料照
日本一家中華料理餐廳由2名女大生負責經營，網友揪出其中一名女生的爸爸是台灣職棒選手。圖／取自YouTube影片、聯合報系資料照

大學生變成餐館的靈魂角色！日前，一段介紹日本某家中華料理餐廳影片在網路上掀起話題，該店由2名女大生擔當主力，一人擔任店主、一人負責烹飪，特別的組合讓她們多次登上日本媒體。然而，眼尖的網友卻發現，其中一名來自台灣的女大生「身分不簡單」，更從片中的「1畫面」揪出線索，挖出她就是台灣知名職棒選手許銘傑的女兒。

一個專於介紹日本美食的YouTube頻道近日上傳影片，分享一家由2名女大生經營的中華料理餐廳，該店以大份量的餐點滿足饕客的味蕾。擔任店主的池田穗香表示，當年因為爺爺得了癌症，為了讓餐廳繼續生存下去，她便邀請青梅竹馬娟娟擔任搭檔，兩人一起扛起這家店的存亡。身為台灣人的娟娟在店內負責烹煮食物，她在受訪時提到，當時她收到穗香的邀請，碰巧父母要回台灣，她便決定留在日本，與好友一起分擔經營餐廳的任務。

身為大學生兼店主的池田穗香表示，當年因爺爺生病，為了讓餐廳生存下去才選擇繼承。圖／取自YouTube影片
身為大學生兼店主的池田穗香表示，當年因爺爺生病，為了讓餐廳生存下去才選擇繼承。圖／取自YouTube影片

該影片也被台灣網友分享到PTT，原PO被2位女大生努力的模樣吸引，在文中害羞地寫道，「跟兩位正妹女大生整天炒飯，會是什麼樣的感覺？」。沒想到眼尖的網友立刻從影片的「1畫面」揪出線索，因片中提到娟娟的父親是位職業棒球員，且畫面也帶到店內掛著的球衣，讓鄉民們認出娟娟的真實身分，原來她就是外號「貓仔」的職棒選手許銘傑的女兒。

該中華料理餐廳掛有許銘傑的球衣。圖／取自YouTube影片
該中華料理餐廳掛有許銘傑的球衣。圖／取自YouTube影片

網友們也紛紛留言表示，「許銘傑的女兒啊，很正」、「什麼名人到訪，那是她爸爸的球衣啦」、「原來是許銘傑」「許銘傑的女兒咩，之前有報好幾次了」，也有人興奮直呼「該來訂機票了！」、「女兒好正」、「兩位都很漂亮耶」。

網友發現其中一名女大生娟娟（左）正是台灣知名職棒選手許銘傑（右）的女兒。圖／取自YouTube影片、聯合報系資料照
網友發現其中一名女大生娟娟（左）正是台灣知名職棒選手許銘傑（右）的女兒。圖／取自YouTube影片、聯合報系資料照

許銘傑是台灣職業棒球選手，外號為「貓仔」，過去曾為日本職棒效力，擔任埼玉西武獅二軍的投手教練，目前則在中職活躍，是擔任樂天桃猿的投手教練。

池田穗香（左）與娟娟（右）一起經營中華料理餐廳。圖／取自YouTube影片
池田穗香（左）與娟娟（右）一起經營中華料理餐廳。圖／取自YouTube影片

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