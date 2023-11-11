休士頓警局為何不遠千里 請台灣開華語課教美國警察說中文？

遠在美國德州休士頓的警局，為何要找上台灣老師開課教當地警察說中文？原來華語的使用在休士頓已愈來愈重要。

時間回到兩年前，地點是德州休士頓喬治．布希洲際機場，剛結束返台行程，飛抵美國的駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組組長楊淑雅，入境時，被一名警察提醒要「照相」，且連說兩次；楊淑雅愣了一會兒才意識到，這個金髮碧眼的美國員警，講的居然是中文，身處異地聽見母語，令她感到十分驚喜。

休士頓是移民眾多的大都會，除英語、西班牙文、越南語之外，華語是當地第四大語言，估計有超過8萬居民，慣用語言為華語，警察若具備基本中文能力，無論對自身工作，或華人留學生、觀光客人身安全，都有幫助。

基於上述原因，休士頓警局於2018年，與台灣合作，開設全美首創的「警用華語」課程，由當地聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）台灣籍華語教師授課，以一年兩期、每期十週、每週上課一次（90分鐘），並將成績列入績效考評的方式，開放員警報名學習。

令人好奇的是，就學習華語而言，其他使用中文的國家，也是潛在選項，休士頓警局為何選擇台灣？主因有二。

休士頓警用華語課堂上，由台灣籍華語教師授課，而最後的成績將列入績效考評的方式。駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組提供

原因一：多年學術交流建立互信、人脈基礎

首先，早在2001年，休士頓大學城中校區（University of Houston-Downtown）刑事司法暨社會工作系（前身為刑事司法犯罪系）教授王曉明，便開始推動「百優計畫」（Bayou Connection Program），促進休士頓大學城中校區與台灣的學術交流。

為響應「百優計畫」，2005年，中央警察大學師生組團訪美，除赴休士頓大學城中校區研習外，還參訪了休士頓警局、警察訓練中心、法院、獄政機構等單位；自此，雙方展開長期交流，時至今日，累計有超過400名中央警察大學學員，曾赴休士頓研習。

「百優計畫」讓休士頓警方，對台灣日益熟悉，當2018年，台灣教育部有意與休士頓警局，合作開設「警用華語」課程時，兩邊一拍即合。

駐休士頓逾四年、負責台美教育合作交流的楊淑雅形容，中央警察大學每次組團赴美研習，就像個「點」，當這些「點」所累積的互信、人脈被串聯起來，就成為使「警用華語」課程水到渠成的助力。

休士頓警局首席副局長冼就斌（Ban Tien）在接受《遠見》採訪時表示，位於休士頓西部的亞裔社區，華語使用率頗高，「如果有更多第一線員警，能夠說華語，對我們與亞裔社區之間的溝通，會非常有幫助。」

休士頓警局首席副局長冼就斌（右二）表示休士頓西部的亞裔社區，華語使用率高，當地第一線員警若能學習華語將有幫助。駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組提供

第二個原因是，由中國政府資助的孔子學院，雖也在美國大學校園內，提供華語課程，但受到美方對中國透過孔子學院，從事「間諜活動」的疑慮影響，在國會、各州政府反對下，原本為數眾多的孔子學院，自2017年左右，陸續出現關閉潮。

另一方面，台灣和美國於2020年底，啟動「台美教育倡議」，期待台灣擔綱「為美國及全球提供中文教學」的要角，而這項合作計畫，也讓台灣在美國推行華語教育，獲得更多助益。

以休士頓警局「警用華語」課程為例，原本僅由聖湯瑪斯大學的台籍教師授課，後來擴展為與文藻外語大學合作，在聖湯瑪斯大學創立華語中心，文藻外語大學也派教師赴美，進一步提升「警用華語」教學能量。

休士頓警局「警用華語」教師丁冰玉指出，該課程強調職場應用性，所以她採取「依情境設計對話練習」的互動教學法，讓美國警察能在短時間內「開口說中文」。

丁冰玉說，休士頓有眾多以華語為母語的新移民，他們可能對英文能力缺乏信心，和警察接觸時，容易感到緊張；因此，若執勤員警能說簡單的中文，搭配友善態度，就可減輕華裔新移民的不安感，有助建立良好警民關係。

即使受新冠肺炎疫情影響，「警用華語」課程一度暫停，但2021年，休士頓警局決定繼續執行該計畫，續約3年。自開辦以來，已有超過60名員警，修畢「警用華語」課程，休士頓警局還選出3名成績優異的學員，於今年10月，來台進行為期一週的研修。

現階段，「警用華語」已從休士頓警局往外拓展，在鄰近的哈里斯郡（Harris County）警局，開設類似課程。

楊淑雅認為，休士頓警局「警用華語」課程，就像前導計畫，只要是亞裔居民多、有華語使用需求的美國城市，都可把「休士頓經驗」視為範本，讓台灣的海外華語教學，繼續開枝散葉。

（本文出自2023.11.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）