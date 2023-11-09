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6種NG行為！ 麥當勞員工見奧客「這舉動」：我們都知道

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞員工指出顧客6個行為會讓他們感到困擾。示意圖。圖／麥當勞提供
麥當勞員工指出顧客6個行為會讓他們感到困擾。示意圖。圖／麥當勞提供

連鎖速食店麥當勞受到不少人喜愛，不過外國員工透露，顧客出現6大行為時會踩到地雷，包括亂丟醃黃瓜、特意堆放托盤、點餐後就離開等候區、點餐時開玩笑將每樣餐點都加上「麥克」等。

據《紐約郵報》（New York Post）8日報導，一名麥當勞員工2個月前於TikTok上傳影片，分享6個顧客在點餐、通過得來速或吃完餐點後清理時的NG習慣，會讓員工們感到惱火。

第一點是「如果你不想吃醃黃瓜，就不要亂丟」。麥當勞員工能夠理解有人不喜歡吃醃黃瓜，但卻有青少年將醃黃瓜挑出扔到牆上或桌子上，使他們不得不收拾殘局。員工提醒，如果不吃酸黃瓜，只需將它們與垃圾放在一起即可，或點餐時註明不添加。

第二點「不要特意堆放托盤」，許多人用餐完畢會將所有垃圾集中在托盤裡，不過員工鄭重強調別這麼做，「顧客希望幫助保持用餐區清潔是件好事，但托盤上堆滿剩餘食物和垃圾會讓員工更難清理，最好把托盤留下來，讓工作人員來處理清潔工作，因為他們有一個系統可以有效處理廢物並對托盤進行消毒」。

第三點「下單後直接離開櫃台等候區」，有顧客點完餐之後會去洗手間，或是陪小孩到遊樂區，而漏聽員工們喊的取餐號碼，讓食物留在檯面上占空間，造成他們的困擾。

第四點為「開『麥克』笑話」，員工指出，曾有一些人覺得有趣，點餐時都會加上「麥克」來開玩笑，例如：「我要一份大麥克，配『麥克』薯條 、『麥克』雞，配糖醋『麥克』醬 ，還有大杯『麥克』可樂，謝謝…」，但員工吐槽，「我總是會說：『是的，我以前聽說過。那麼你真正想要什麼？』，這從來都不好笑」。

第五點「在得來速點餐時猶豫很久」，員工坦言幾乎每次遇到家庭開車到得來速點餐時，孩子們會在最後一刻改變了主意，使後面車輛隊伍越來越長，其他客人沒有耐心。第六點則是「假裝餐點有問題」，員工表示依照麥當勞規定，如果客人收到的訂單有問題，就會準備一份全新的餐點，但有人會鑽漏洞稱漢堡冷掉、有頭髮，要求換一份新的漢堡，「他們知道自己在做什麼，我們也是一樣！」

麥當勞 漢堡 奧客

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