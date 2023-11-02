試住都沒問題...婆婆進養老院三個月突喊「再也待不下去了」

長照是現代社會面臨到的問題之一，儘管坊間有許多安養機構，但對於銀髮族而言，並非每個人都能適應裡頭的環境，因為住不習慣而衍生問題的狀況層出不窮。近來日本媒體，就有一起這樣的例子。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位72歲喪夫的A婆婆，過去雖然都是一個人獨居、種田，但某次在跌倒之後，儘管沒有留下什麼嚴重傷勢，但子女考慮到未來的安危，便和A婆婆商量，要安排她住進養老院裡。

由於擔心入住之後，會有無法適應環境、東西吃不慣的狀況，因此子女找了許久，總算找到一家伙食好，工作人員也親切的養老院。A婆婆先是試住了五天，對於整體的服務感到很滿意，而且沒有門禁，平時也都可以出外探訪老友，因此決定正式搬進去住。

然而就在三個月後，A婆婆卻突然在某次用完餐後，說了一句「我不要待在這裡了」，接著就推門離去。兒女接到消息後，再三詢問是怎麼回事，才知道是養老院最近多了很多有失智症的老年人入住，使得整體氣氛變得越來越糟糕，讓她不想住在那裡了。可見需要照護的長者情形各有不同，要找到合適的長照機構，並不是那麼容易。