不小心成顧人怨！遊客搭電車「1迷惑行為」 超討厭 日本人嘆：連道歉都沒有

去旅行時大部份民眾帶一個背包，方便携帶證件、水瓶及相機等其餘所需物品，購物後也容易收納。雖然後背包很方便，但原來日本人很討厭背後背包的遊客，這又是到底為甚麽呢？

不少人都喜愛到日本旅行，外出時除了行李箱之外，再帶一個背包就能一次過裝好所有物品。因此在機場、人氣觀光地點經常都會見到背著背包的旅客。不過，日本人並不太喜歡旅客背後背包，網路上亦有大量抨擊旅客的貼文。

日本人一向討厭給人添麻煩，電車裡講電話、未經同意拍旁人的照片、逛街邊走邊吃也是不被允許的。其實背背包也一樣，在搭乘電車時，若仍然背著後背包會令日本人傻眼。因為日本的電車尤其是尖峰時段會非常壅擠，若仍然將後背包背著就會碰撞到周圍的人。所以日本人普遍都會將後背包背在胸前，或放在腳下和行李架上。

旅客在電車上仍背著背包就被會被視為「迷惑行為」，特別是有不少外國旅客喜歡當背包客，背包更大、自然就更容易有碰撞。有不上網友都會在社交平台上批評旅客沒有「常識」，指「後面有人也不管，不停地轉來轉去，背包撞到我，一句對不起都沒有」，「旅客背著背包、牽著行李箱上火車，大聲交談。完全不尊重日本禮儀和規則」等等。

之前也有日本網友分享了一張地鐵的海報，上面呼籲旅客拖行李時要注意不要將行李打斜，而是要垂直拖拉，以免撞到其他客人。但上面的英語指示並不清晰，只叫旅客拖行李時小心不要「Disturb others（打擾別人）」，亦沒有標記其他語言，引起網友熱議指旅客根本不會理解到，更莫說能改善情況。大家到日本旅行時也可以多注意當地的「禮貌」，以免引起不必要的爭執。

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文章授權轉載自《香港01》