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韓國旅遊團亂象多！五日團「跑8家購物店」強逼買昂貴土產

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國近來爆出許多廉價觀光團，強迫團員購買高價物品的亂象。 示意圖／ingimage
韓國近來爆出許多廉價觀光團，強迫團員購買高價物品的亂象。 示意圖／ingimage

全球疫情解封後，各國紛紛重啟觀光。然而在旅遊業復甦的同時，也出現部分低價團，先是以相當優惠的價格，吸引一般民眾上當，接著再用強迫推銷的方式，讓團員購買昂貴商品，藉此牟取不當利益的亂象。

韓國媒體「中央日報日文版」近來引用台媒TVBS的訊息，指稱有台灣觀光團在遊韓時，被強迫購買了高價的人參及藥品，若是團員不買，就不放人離開店家。另外，大陸抖音也有影音控訴，表示在旅遊中遭到導遊威脅購物，甚至有高齡70歲的被辱罵，因此不願再前往韓國觀光。

報導指出，這些觀光團經常都是把人帶來韓國後，選擇在一些免費的景點旅遊，接著再把人帶到禮品店和免稅店，藉由購物的金額抽成，來彌補低價出團的虧損。即使在出發當時，旅遊契約裡寫明團員並沒有購物的義務，但還是可能在現場被強迫威脅，而買下不想要的商品。

例如像是重慶一家旅行業者，就推出一個五天四夜的觀光團，這四天都住在仁川某間商務旅館，而行程除了景福宮需要門票之外，剩下都是去清溪川、戰爭紀念館或北村韓屋村等免費觀光區。並且在這幾天內，就塞了八間販售高麗人參、萬壽果等土產的禮品店及免稅店行程。

而這樣的手法，在大陸觀光客之間又特別常見，尤其從8月10日開始，韓國再度開放大陸觀光，陸客如海潮般湧進。但也因為這樣，使得旅行社之間削價競爭，結果賠上了觀光品質，更嚴重影響韓國觀光的形象。

陸客 日文 南韓 旅行社

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