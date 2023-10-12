「一生懸命」的日本敬業指數全球墊底？ 原因台灣很有感

日本人一心一意，追求卓越的工作態度，眾所皆知，還贏得「一生懸命」「職人精神」這些我們耳熟能詳的評價。但其實，民調數據指出，日本的敬業指數竟全球墊底！日本熱愛工作的勤奮神話，其實是身不由己？年輕世代甚至「不想轉正」？

源自武士道精神的「一生懸命」，是日本旅遊時，經常在店家內外看到的字樣，塑造日本人鞠躬盡瘁、熱愛工作的形象。不過，這是真的嗎？其實早在「安靜辭職」風潮興起前，日本人的敬業指數，就已經一路墊底了。

日本敬業度僅5％，未達全球平均四分之一

全球知名民調公司蓋洛普（Gallup）6月發布「2022全球職場調查報告」顯示，日本上班族的敬業指數（employee engagement）僅5％，未及全球平均23％的四分之一，相比OECD國家平均18％、東亞平均17％，也相去甚遠。值得注意的是，該份調查表現最佳的公司，員工敬業度高達72％。

事實上，日本的超低敬業指數，並非單一年度現象，從2009年以來，員工敬業度都在4％至8％之間浮動，可見是橫跨十多年的嚴重問題。

尤其，這份民調範圍橫跨全球數千企業，其中使用的蓋洛普Q12評測，是各界公認的經典職場敬業度評測，被證實與工作績效、員工留任率、缺勤率和員工幸福感息息相關。

種種因素加總下，日本上班族陷入「不快樂又離不開」的窘境，職場文化卻又要求超時工作，導致惡性循環。（示意圖／Ingimage）

日本人為什麼不再敬業？

反向來看，高達73％的日本受訪員工「不敬業」，意味他們雖然投入時間，卻缺少工作熱情，除了績效降低，更可能對工作感到倦怠。

事實上，根據蓋洛普9月發布的報告，日本低敬業度的問題，源自員工福祉不足，一旦職場幸福感降低，自然難以對企業產生向心力。其中，日本女性不敬業占比達78％，遠高於男性69％，凸顯職場性別友善政策有待加強。

而對工作的享受度（work enjoyment），也和敬業度高度相關，2022年蓋洛普調查指出，76％日本民眾享受他們的工作，在142個受訪國家中排名倒數第三，在七大工業國集團中，排名再次墊底。

另外，過往日本職場的「終身雇用」文化，雖說近年逐漸淡化，無形中仍成為員工轉職的束縛。調查數據指出，73％日本員工認為，勞動市場有豐富的職缺選擇，卻僅有25％認為，受訪當下是轉職的好時機。

種種因素加總下，日本上班族陷入「不快樂又離不開」的窘境，職場文化卻又要求超時工作，導致惡性循環，敬業指數也因此毫無生氣、持續低迷。從近年熱門的日本影視作品，可一窺日本高壓過勞的職場生態。

OECD國家、東亞、日本敬業指數比較。圖/遠見雜誌

日本上班族心聲，「過勞文化」比殭屍還可怕？

許多亞洲上班族都心有戚戚焉的日劇《我要準時下班》，道出日本職場中長存的加班陋習，而秉持不加班信念的主角，自然處處受到刁難。

另外，今年上線Netflix的動畫《殭屍100》，主角面對殭屍病毒感染的世界，卻如獲新生，更寫下「變成殭屍前要做的100件事情」。主角面對世界末日般的景象還能保持樂觀，因為廣告業爆肝的加班常態，早已讓他生不如死，殭屍病毒爆發脫序的社會，反讓他從行屍走肉中獲得解脫。

言外之意，日本嚴重過勞的職場，或許比殭屍病毒還要可怕。

而「過勞死」一詞的出現，正是譯自日文「Karoshi」。早在1989年，日本知名學者森岡孝二推算，日本因過勞致死人數恐超過交通事故，引起軒然大波，其著作《過勞時代》探討日本嚴重的超時工作問題。

從不想加班到「不想轉正」

這些工作過勞的現況與苦悶心境，其實台灣各行業上班族也不陌生，應該深有同感。事實上，日媒報導的當地上班族過勞故事常常在國內網上引發熱議。到底怎麼解？

原來，重視工作與生活平衡的日本年輕世代，近期開始出現「不願轉正」的想法，傾向於選擇兼職工作與自由業。

據《日經新聞》3月底報導，2022年，全日本非正職工作人數增加26萬，來到2101萬，占比達37％，而正職人數僅增加1萬人。研調機構Statista指出，「彈性工時」是2022年日本民眾選擇非正職工作的主要原因，男女占比皆超過三成。

與過往「飛特族」（freeter）略為不同，隨著自媒體與零工經濟興起，近年日本自由工作者大幅崛起，根據日本最大工作媒合平台Lancers，2021年，自由工作者人數（包含副業、多重合約、全職自由業、獨資企業）與前一年相比，大增500萬人，超過1670萬人，占總體勞動力24％。

另外，據《華盛頓郵報》報導，考慮薪資調漲幅度停滯，日本年輕世代開始轉往海外發展。日本留學與海外工作顧問公司Re-abroad表示，7月的諮詢需求比去年增加三倍。而澳洲政府數據也指出，截至6月30日，日本民眾使用打工度假簽證入境人數，在過去12個月內增加三倍。

隨著經濟持續低迷、更重視生活品質的工作型態興起，日本的職場文化也開始轉變，員工試圖從高壓職場環境中，尋找更多機會與出路。

（本文出自2023.10.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）