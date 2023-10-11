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生命起源線索？NASA將公布最大小行星樣本影像

中央社／ 休士頓11日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）預定今天公布歷來蒐集到最大的小行星樣本首批照片。路透
美國國家航空暨太空總署（NASA）預定今天公布歷來蒐集到最大的小行星樣本首批照片。路透

美國國家航空暨太空總署（NASA）預定今天公布歷來蒐集到最大的小行星樣本首批照片，科學家希望樣本研究結果將提供有關太陽系最早時期以及生命起源的線索。

法新社報導，歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）任務2020年從小行星貝努（Bennu）採集岩石和塵埃，裝有珍貴樣本的太空艙在兩個多星期前成功返回地球，降落在美國猶他州沙漠。

德州休士頓NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）的專門無菌室正在仔細分析樣本。

NASA將在美東時間上午11時（台灣時間晚間11時）舉行直播記者會，分享照片和初步科學分析。

歐塞瑞斯號並不是第一個從小行星帶回樣本研究的任務，日本曾兩次成功完成類似的任務，分別於2010年和2020年帶回一些太空礫石。

但關鍵的區別在於樣本量。歐塞瑞斯號帶回的樣本約250克，遠多於日本探測器隼鳥2號（Hayabusa 2）的5.4克。

NASA選擇從貝努採樣是因為據信它富含有機化合物。

太空 NASA 太陽系

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