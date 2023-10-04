只限期開賣...為何「麥當勞洋蔥圈」不能成為常駐款 前員工曝驚人內幕

連鎖速食店麥當勞有販售各式各樣的餐點，從常見的漢堡、雞塊、雞翅、薯條，連沙拉品項都有，但為什麼唯獨沒賣一般常見的炸物「洋蔥圈」呢？日前國外一名曾擔任麥當勞廚師的網友透露內幕，指出洋蔥圈萬一成為麥當勞的常駐款，可能會連累薯條銷量，掀起許多網友熱烈討論。

過去台灣麥當勞賣過洋蔥圈，但2016年後就停止販賣，從此消失在菜單中，一直到2022年，麥當勞又悄悄上架洋蔥圈，當時一份售價59元，只有開賣兩個月。

日前一名曾在麥當勞擔任廚師的網友邁克（Mike Haracz）在抖音拍片解釋，為何洋蔥圈不能成為麥當勞的常駐款？他指出，麥當勞的宗旨就是提升效率和賺錢，和炸薯條相比，製作洋蔥圈的效率不高，而他們為了從中獲得利潤，很可能會提高洋蔥圈的售價，向顧客收取1美元（約新台幣32元）或者更高費用。

再來是會衝擊薯條銷量，邁克表示，當顧客有洋蔥圈可選擇，就可能降低買薯條意願，但麥當勞偏偏靠薯條品項獲得「豐厚利潤」，因為炸薯條簡單，製作效率超高，定價還能分小薯、中薯、大薯，且價格一直調升，「當麥當勞製作一個餐點效率越高，它的利潤就越高，而效率就是規模」。

邁克表示，麥當勞透過薯條賺了這麼多錢，沒有理由推出洋蔥圈來降低工作效率。情境示意圖。圖／canva

當賣薯條已經很賺錢，麥當勞沒理由再推出洋蔥圈，來攪亂整個工作流程和效率，還會少很多利潤，「麥當勞想賣炸薯條給你，因為他們靠薯條賺了很多錢」。邁克也說，如果洋蔥圈真的重出江湖，也僅是限量供應的品項而已。

影片曝光後引發熱烈討論，許多網友留言，「麥當勞現在的薯條價格貴得離譜」、「品項少即是多，這就說得通了」、「麥當勞絕對不會推出一個新品來擊垮薯條銷量」、「而且洋蔥圈的大小份很難定義，除非你是買切碎的洋蔥圈，要賣洋蔥圈的話，充其量只能賣中份」。

但有網友提到，每個國家的麥當勞品項都不太一樣，目前在土耳其麥當勞可以買得到洋蔥圈。