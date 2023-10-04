快訊

基泰昨才漲停…今「基泰忠孝」大樓百億元成交 買家是這號人物

亞運羽球／最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎晚間道歉：對自己失望

不斷更新／盧秀燕宣布放颱風假！ 中彰投等13縣市明天停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只限期開賣...為何「麥當勞洋蔥圈」不能成為常駐款 前員工曝驚人內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名麥當勞前廚師透露，為什麼麥當勞只會限期開賣洋蔥圈，而不能讓洋蔥圈成為菜單中的常駐品項。情境示意圖。圖／canva
一名麥當勞前廚師透露，為什麼麥當勞只會限期開賣洋蔥圈，而不能讓洋蔥圈成為菜單中的常駐品項。情境示意圖。圖／canva

連鎖速食麥當勞有販售各式各樣的餐點，從常見的漢堡、雞塊、雞翅、薯條，連沙拉品項都有，但為什麼唯獨沒賣一般常見的炸物「洋蔥圈」呢？日前國外一名曾擔任麥當勞廚師的網友透露內幕，指出洋蔥圈萬一成為麥當勞的常駐款，可能會連累薯條銷量，掀起許多網友熱烈討論。

過去台灣麥當勞賣過洋蔥圈，但2016年後就停止販賣，從此消失在菜單中，一直到2022年，麥當勞又悄悄上架洋蔥圈，當時一份售價59元，只有開賣兩個月。

日前一名曾在麥當勞擔任廚師的網友邁克（Mike Haracz）在抖音拍片解釋，為何洋蔥圈不能成為麥當勞的常駐款？他指出，麥當勞的宗旨就是提升效率和賺錢，和炸薯條相比，製作洋蔥圈的效率不高，而他們為了從中獲得利潤，很可能會提高洋蔥圈的售價，向顧客收取1美元（約新台幣32元）或者更高費用。

再來是會衝擊薯條銷量，邁克表示，當顧客有洋蔥圈可選擇，就可能降低買薯條意願，但麥當勞偏偏靠薯條品項獲得「豐厚利潤」，因為炸薯條簡單，製作效率超高，定價還能分小薯、中薯、大薯，且價格一直調升，「當麥當勞製作一個餐點效率越高，它的利潤就越高，而效率就是規模」。

邁克表示，麥當勞透過薯條賺了這麼多錢，沒有理由推出洋蔥圈來降低工作效率。情境示意圖。圖／canva
邁克表示，麥當勞透過薯條賺了這麼多錢，沒有理由推出洋蔥圈來降低工作效率。情境示意圖。圖／canva

當賣薯條已經很賺錢，麥當勞沒理由再推出洋蔥圈，來攪亂整個工作流程和效率，還會少很多利潤，「麥當勞想賣炸薯條給你，因為他們靠薯條賺了很多錢」。邁克也說，如果洋蔥圈真的重出江湖，也僅是限量供應的品項而已。

影片曝光後引發熱烈討論，許多網友留言，「麥當勞現在的薯條價格貴得離譜」、「品項少即是多，這就說得通了」、「麥當勞絕對不會推出一個新品來擊垮薯條銷量」、「而且洋蔥圈的大小份很難定義，除非你是買切碎的洋蔥圈，要賣洋蔥圈的話，充其量只能賣中份」。

但有網友提到，每個國家的麥當勞品項都不太一樣，目前在土耳其麥當勞可以買得到洋蔥圈。

麥當勞 洋蔥 薯條 速食 漢堡 抖音

相關新聞

只限期開賣...為何「麥當勞洋蔥圈」不能成為常駐款 前員工曝驚人內幕

連鎖速食店麥當勞有販售各式各樣的餐點，從常見的漢堡、雞塊、雞翅、薯條，連沙拉品項都有，但為什麼唯獨沒賣一般常見的...

《續．窗邊的小荳荳》：現年90歲的黑柳徹子，為戰爭孩子們書寫的自傳續篇

日本國民級作品——《窗邊的小荳荳》——由知名的演員、主持人黑柳徹子撰寫的自傳散文，1981年出版後廣受歡迎，至今已在全球35個國家翻譯出版、累計銷售超過2,500萬冊，是日本戰後最暢銷的代表作之一。《窗邊的小荳荳》是黑柳徹子童年歲月的故事，也記錄了二戰時期下的艱苦年代；作品問世後時隔42年，現年已經高齡90歲的黑柳徹子，不僅仍活躍於電視舞台，還在今年10月正式推出《續．窗邊的小荳荳》，延續小荳荳在戰後長大成人的故事。這也是徹子在看見烏俄戰爭爆發之後，決心替受戰火之苦的孩子們，書寫的希望之書。

拆盒後別扔掉！披薩中間的三角架「超神用途」曝光 一票網友驚呆

當拆開披薩外帶紙盒時，會看到餅皮中間被放上小小的三角架，這叫做「披薩救星（Pizza saver）」，...

日本新幹線部分區間停駛約20分 影響逾1.6萬旅客

日本今天上午9時40分左右，發生東北新幹線及上越新幹線部分區間因停電造成列車停駛意外，總計影響約1萬6700名旅客。經搶...

土耳其出土1萬1400年前雕像 男子雙手緊握生殖器、表情寫實

英國每日郵報報導，土耳其史前遺址「喀拉罕堤帕」（Karahan Tepe）出土一座高2.3公尺、雙手緊握下體生殖器的男子...

一切都變了！加拿大森林野火肆虐 野生動物蹤跡已不復見

加拿大北部林地今年遭到創紀錄的野火重創，野生動物的糞便、足跡、巢穴等蹤跡都已不復見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。