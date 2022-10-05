重出江湖！ 酥脆過癮的麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸，限時開賣2個月
睽違多年的美味回來了！人氣速食店麥當勞的「洋蔥圈」終於悄悄回歸，香酥多汁的洋蔥圈即日起至12/20於麥當勞開賣，麥當勞歡樂送已能看見洋蔥圈上「新」身影，真的讓人太驚喜了！
麥當勞經典炸物「洋蔥圈」終於重出江湖，使用整顆新鮮洋蔥切圈製成，下鍋油炸成金黃色麵衣，一口咬下香酥多汁，熱熱吃香氣十足，即日起至12/20限定2個月開賣或售完為止。
麥當勞「香酥洋蔥圈」單點售價為59元，搭配超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal，還可享洋蔥圈55元優惠價，每袋則約有5至7個洋蔥圈，但無法用薯條換購洋蔥圈。網友推薦最美味吃法，除了要趁熱吃，搭配番茄醬沾整圈吃，還能解膩！
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