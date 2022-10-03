最老西餐廳！台北第一家西餐「波麗路餐廳」，當年阿爸阿母的相親聖地，時代感氛圍直接拉滿

全台最老西餐廳！位在民生西路314號的「波麗路餐廳」，開幕於西元1934年，日治時期就開始營業的台北第一家西餐廳，以法式餐點及精緻的西點、咖啡聞名。

圖／取自波麗路餐廳FB粉專

圖／取自波麗路餐廳FB粉專

「波麗路餐廳」創始人廖水來先生熱愛音樂，創辦時不惜重金購置一流的進口音響設備，店面格調更顯高雅，也成為早期年輕男女「相親」的熱門餐廳。且在當時，能上波麗路餐廳聽音樂、喝咖啡，是當下最潮流、時髦的一件事，也曾為電影《阿嬤的夢中情人》的拍攝點之一。

圖／取自波麗路餐廳FB粉專

圖／取自阿嬤的夢中情人FB專頁

「波麗路餐廳」傳承至今，確立了「西餐、牛排、咖啡」三大主題，於餐點中加入鵝肝、龍蝦、鮑魚等高級食材，提升了餐廳豪華程度。在這裡，吃的不只是美味餐點，更是一種時代的氛圍與情懷。

圖／取自波麗路餐廳FB粉專

圖／取自波麗路餐廳官網

圖／取自波麗路餐廳FB粉專

波麗路餐廳 本店

地址：台北市大同區民生西路314號營業時間：週一週四11:30-21:00；週二、三、五、六、日08:00-21:00

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