與未婚夫外出散步 22歲準新娘遭5男性侵

人神共憤！印度1名22歲準新娘與23歲未婚夫外出散步時，遭5名男子拖走連番性侵，還搶走她的包包及手機。警方現已逮捕5名涉案男子。準新娘事後因下體受傷送院治療，5名男子則迅速被捕。據報其中1名疑犯與未婚夫認識。

綜合當地媒體報道，該22歲女子已與23歲未婚夫訂婚，將於今年稍後共結連理。至上周四（9月21日）晚上，女子與未婚夫在賈坎德邦西辛格布姆（Jharkhand's West Singhbhum）巴里哈爾村（Barijal village）外出散步享受親密時刻，沒想到卻被輪流性侵。

據報，當時5名男子突然出現拖走女子，還毆打未婚夫逼他離開，之後5名男子把女子帶到偏僻處性侵，完事後把女子留在隱密位置，還搶走她的包包及手機。

逃離的未婚夫向村長報告事件，報警求助，警方到場把女子送醫治療，她下體受傷，情況現已穩定。警方根據女子提供線索，翌日（9月22日）拘捕5名男子，並找到女子被搶走的包包和手機。

5名疑犯年齡由22至45歲，警方正調查案件。據報其中1名25歲疑犯，與女子未婚夫認識。

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文章授權轉載自《香港01》