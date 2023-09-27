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影／夢幻工作！住套房免房租、Buffet盡情吃 她在郵輪工作存下大筆存款

聯合新聞網／ 綜合報導

克爾在郵輪上工作，不但能賺錢還不用付房租、伙食費，幫她存下不少錢。圖擷自tiktok
克爾在郵輪上工作，不但能賺錢還不用付房租、伙食費，幫她存下不少錢。圖擷自tiktok

英國一名女子在郵輪上工作，不只省下高額房租，連吃東西都不用花錢，讓她在過去這段時間存了不少錢。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲的克爾（Alley Kerr）在郵輪上擔任經理，除此之外也是舞團的隊長。擔任這兩項職務的她除了要表演之外，也要檢查船艙、進行安全演習等等。

克爾一直都想成為一個表演者，之前曾在加州和日本的迪士尼樂園工作，在郵輪上工作也是她的「夢想清單」之一，得到這份工作可說是夢想成真。她在2020年開始在郵輪上工作，之前她不管是住英國或其他地方都存不到錢，但是在「海上漂流」以後反而幫她存到不少錢。

@wanderlustalley

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原來這是因為在郵輪上工作，克爾不但會領到優沃的薪水，住在船上的個人房間也不用另外付租金。克爾在郵輪上的房間雖然不大，卻是獨立套房有自己的浴室，而且裡面單人床、衣櫃、書桌、鏡子等家具一應俱全。不僅如此，郵輪上有一個Buffet自助餐餐廳，在那裡用餐也完全不用付錢。船上唯一要付錢的，是一家日式料理店，不過就算克爾要去那裡吃飯，也有員工餐折扣。

克爾說光是今年暑假她已經去過百慕達快20次，以前她根本不可能去同一個地點遊覽這麼多次。在郵輪上工作不但讓她有機會到其他國家開拓視野，也讓她有機會真正認識一個地方。

郵輪 迪士尼樂園

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