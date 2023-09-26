不滿車燈太刺眼 印度男遭駕駛「搧耳光」一掌拍死！

印度日前發生一起離奇的命案，一名男子因為車燈太亮請駕駛調整，兩人起了衝突駕駛出手打人，想不到男子就這樣被一巴掌打死，令人不勝唏噓。

據印度電視新聞（India TV News）報導，這起事件發生於9月21日晚間，地點位於印度的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）。當天30歲的古普塔（Nikhil Gupta）驅車要到那格普爾市（Nagpur）探望妹妹，抵達後停車時，車燈剛好照在54歲男子紐威爾（Muralidhar Ramraoji Neware）的臉上。

報導指出，紐威爾雖然是有禮貌地請對方調整車燈，不過古普塔卻瞬間變臉，兩人發生嚴重爭執。古普塔在一氣之下出手重重打了紐威爾一巴掌，想不到紐威爾就這樣倒地不起。

雖然紐威爾被緊急送醫治療，但最後卻仍不治身亡。涉案的古普塔是印度國家後備警察部隊（SRPF）的員警，目前相關單位已將他逮捕，並依據印度刑法第304條，依殺人罪嫌立案調查。