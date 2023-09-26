快訊

果粉與安卓粉看發表會評價大不同！蘋果粉絲「反應太誇張」遭網狂酸

早晨財經速解讀／10年期美債殖利率再創新高 美債跌那麼兇 現在買還是很危險？

劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地

不滿車燈太刺眼 印度男遭駕駛「搧耳光」一掌拍死！

聯合新聞網／ 綜合報導
紐威爾只因請古普塔調整車燈，竟遭對方一掌拍死。示意圖，圖片來源／ingimage
紐威爾只因請古普塔調整車燈，竟遭對方一掌拍死。示意圖，圖片來源／ingimage

印度日前發生一起離奇的命案，一名男子因為車燈太亮請駕駛調整，兩人起了衝突駕駛出手打人，想不到男子就這樣被一巴掌打死，令人不勝唏噓。

印度電視新聞（India TV News）報導，這起事件發生於9月21日晚間，地點位於印度的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）。當天30歲的古普塔（Nikhil Gupta）驅車要到那格普爾市（Nagpur）探望妹妹，抵達後停車時，車燈剛好照在54歲男子紐威爾（Muralidhar Ramraoji Neware）的臉上。

報導指出，紐威爾雖然是有禮貌地請對方調整車燈，不過古普塔卻瞬間變臉，兩人發生嚴重爭執。古普塔在一氣之下出手重重打了紐威爾一巴掌，想不到紐威爾就這樣倒地不起。

雖然紐威爾被緊急送醫治療，但最後卻仍不治身亡。涉案的古普塔是印度國家後備警察部隊（SRPF）的員警，目前相關單位已將他逮捕，並依據印度刑法第304條，依殺人罪嫌立案調查。

印度 殺人 警察

延伸閱讀

女國中生練柔道撞頭昏迷 促成「音樂療法」助他人重燃希望

豬腎移植腦死人體 成功運作兩個月破紀錄

乘客都下機只剩一女醫師還在睡 空服員查看嚇壞：她死了

濫用職權！已婚警捏造證據 將小三前女友關進精神病院

相關新聞

不滿車燈太刺眼 印度男遭駕駛「搧耳光」一掌拍死！

印度日前發生一起離奇的命案，一名男子因為車燈太亮請駕駛調整，兩人起了衝突駕駛出手打人，想不到男子就這樣被一巴掌打死，令人不勝唏噓。

真實人生／他在亞馬遜雨林追蹤神隱部落 「原住民守護者」無懼死亡威脅

半個多世紀前，巴西男孩坎多爾（Jair Candor）聽人們說，美洲原住民不是人而是動物，應該加以殺害，免得他們妨礙國家發展。長大後的坎多爾走上截然不同的道路，他長年尋找原住民蹤跡，但為的絕不是追殺，而是協助原住民繼續在亞馬遜叢林與世隔絕。這事容易嗎？不，充滿凶險。真實人生總有人即使面對死亡威脅也奮力向前；坎多爾如何堅持35年，還學會活得豁達？

德國爆爛尾樓危機！建商不敵利率原物料價飆升 新屋建案突停止

在利率和原物料成本雙雙驟然大漲之下，德國房地產業陷入危機，去年聲請資不抵債的開發商家數較前12個月暴增一倍。全國數以百計...

古巴駐美國大使館遭汽油彈攻擊 外長：恐怖攻擊行為

古巴外交部長表示，哈瓦那駐華盛頓大使館昨晚遭1名男子投擲2枚汽油彈，並稱這起事件屬於「恐怖攻擊」

斜槓鑽研天體物理學…「皇后」吉他手為小行星採集樣本出力：深感自豪

美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空艙帶小行星樣本返回地球，英國傳奇皇后合唱團吉他手布萊恩梅說，他「非常自豪」能成為...

將砍樹蓋大樓…明治神宮外苑再開發案預計本月啟動 網連署反對

倡議人士今天提交一份近22萬5000人連署的請願書，以針對在日本東京市中心罕見綠地明治神宮外苑地區砍伐上千棵樹並拆除一座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦