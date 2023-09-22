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老闆炸雞排突暈倒！下秒一頭栽進滾燙油鍋亡 昔日善事曝光引惋惜

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖，圖片來源/ingimage
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖，圖片來源/ingimage

馬來西亞有著「江沙雞排飯傳奇」稱號的雞排飯老闆財哥，本月19日照常在炸雞排時卻突然暈倒，導致身體失去重心，一臉栽進滾燙的熱油中，嚇壞一旁友人及攤販，連忙將其送往醫院，不過最終仍搶救無效，於下午2時21分宣告死亡。

綜合《中國報》、《星洲網》等外媒報導，這起事故發生在江沙的京城江沙小食中心內，當時財哥正站在攤位前炸雞排和薯條，另有一位友人在旁協助，不料財哥卻毫無預警突然倒下，臉部朝下砸入油鍋中，友人急忙召集其他攤販協助救人，當下財哥仍存有一絲氣息，然而經過送醫搶救後，仍被宣告不治身亡。

根據驗屍報告顯示，財哥的死亡原因為吸入大量廢煙導致窒息以及二級灼傷，不只臉部有大面積燙傷，胸口及背部也無一倖免，財哥的哥哥也透露，弟弟生前便有高血壓及高膽固醇，他曾多次提醒弟弟要記得吃藥、多休息，然而因為雞排飯生意太忙，弟弟放心不下因此也無法好好休息。

今年58歲的財哥從事雞排飯生意已有20年之久，在江沙當地十分有名，外地人也常慕名而來，且不只餐點美味，價格也十分公道，而附近攤販表示，財哥對小動物很有愛心，家中養了11隻狗狗，平時還會準備食物，沿著回家的路徑，餵給路邊的流浪貓、狗，因此在憾事發生後，附近攤販及老顧客都感到十分惋惜。

雞排 馬來西亞 江沙 雞排飯

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