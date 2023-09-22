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63歲大叔退休接手老舖咖啡店圓夢 未料常客不來了慘賠收攤

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子頂下喜歡的咖啡廳當老闆，未料不久後即經營不善收攤。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子頂下喜歡的咖啡廳當老闆，未料不久後即經營不善收攤。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

開一間咖啡店，優雅地手工沖泡、品嚐著咖啡的神韻，是許多人的夢想之一，然而想經營一家咖啡店，並不是那麼容易的事情。有位日本中年男子，就在退休之後決定一圓開咖啡店的美夢，沒想到最後卻經營不善，導致悲劇收場。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名A先生的63歲男性，過去在上班時，就經常搭乘公務車在外處理事務。每當休息時間，他經常會到一家很喜歡的老舖咖啡店休息。由於他非常喜歡那間店的咖啡，因此也成為固定到訪的常客。

就在A先生年近60，即將屆滿退休的時候，A先生正煩惱著未來還能做什麼。此時他剛好聽到咖啡店的老闆說，自己因為已經高齡80，且小孩子也不願意繼承，因此打算將店面收掉退休。於是A先生便鼓起勇氣，表示願意接手這家咖啡店，並且得到老店長的認可。

開始經營咖啡店後，A先生立刻投資數百萬日圓（100萬日圓約相當於21萬台幣）存款，將內裝與廚房翻新過一遍，並且認真學習沖泡咖啡，將技術提升到大師等級，還將自己拿手的咖哩飯列入菜單。個性外向的A先生，想到能在退休之後，繼續找到目標打拚，讓他的內心感到相當興奮。

不過，就在店家經營了一陣子後，生意卻漸漸低迷下來。雖然咖啡的味道和以前沒有不同，但是因為店內氣氛改變，老闆也換人了，讓一些舊常客感到不適應。而且外頭的連鎖咖啡店越來越多，在連鎖店主打便宜咖啡的競爭下，讓A先生很難招攬到新客群。

後來，日本更是爆發肺炎疫情，導致餐飲業受到嚴重衝擊，A先生的店面自然也不在話下。考量到繼續堅持下去，最後可能會賠光老本，A先生最終只好決定收攤，結束短暫的咖啡店經營夢想。

咖啡 日本 老闆

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