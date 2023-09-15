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富士山的恩賜！日本這地方特產超搶手「故鄉納稅大漲300倍」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本富士宮市自從將「衛生紙」放進故鄉納稅的贈品之中後，近幾年納稅的金額暴增。圖擷自富士宮官方網站
日本富士宮市自從將「衛生紙」放進故鄉納稅的贈品之中後，近幾年納稅的金額暴增。圖擷自富士宮官方網站

日本許多城市鄉鎮都有「故鄉納稅（ふるさと納税）」制度，只要向地方政府繳納一定的金額，就能夠得到當地特產作為回禮。且不是只有在地人，住在其他地區的人如果有興趣，也可以繳交外地政府的故鄉納稅，以獲得贈禮。而日本靜岡縣富士宮市，就因為一項在地特產，讓這幾年「故鄉納稅」的金額意外爆漲。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，富士宮市在2015年時，決定將某項地方產品，納入「故鄉納稅」的贈禮之中。結果到了2022年，富士宮市收到捐贈金額與當初相比，竟然高出了多達300倍。而這項人氣鼎沸的在地特產，就是「衛生紙」。

報導指出，知名衛生紙製造商「elleair 大王製紙」，在富士宮境內就有兩個工廠。除此之外，其他造紙工廠也是四處林立。大王製紙總務課的山田芳紀課長指出，富士宮是個水源充沛的地方，而在造紙的階段中，一定會得用到水，因此從以前以來，就是熱門的造紙據點。

由於富士山的關係，富士宮有許多因為雪融等現象，所湧出的地下水，水質相當清澈乾淨，也符合造紙的需求。否則如果水質有污損，做出來的紙張色澤也不夠白淨。除此之外，乾淨的水源更有助於當地的農產、畜牧等產業，可說是獲得大自然恩賜，得天獨厚的地方。

衛生紙 日本 富士山

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