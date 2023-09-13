快訊

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

香港羽賽／驚！戴資穎「寶島內戰」第二局退賽 送許玟琪晉級16強

總統大選最新民調出爐 民眾最希望、最不希望當選的都是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛喝拿鐵是濫好人？學霸取向超明確 完美情人都喝「這款咖啡」

聯合新聞網／ 綜合報導
忙碌生活中，每天一杯咖啡已成為不少人的日常。示意圖／ingimage
忙碌生活中，每天一杯咖啡已成為不少人的日常。示意圖／ingimage

工作忙碌，許多人的日常生活都少不了咖啡。近日，一份調查更顯示，咖啡品項的選擇其實能反映出一個人的性格，連調查人員見結果都直呼「是一件很有趣的事」。

據《每日星報》報導，知名甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts針對英國2000名咖啡愛好者進行調查，發現對咖啡的喜好，其實能反映出一個人的性格。

調查顯示，喜歡喝榛果、焦糖拿鐵等風味咖啡（White Americano）的人，更可能是一個有趣、快樂的人。偏好喝冰咖啡（Iced coffee）的人，多可能是派對社交活動中的「靈魂人物」，也會是個「完美情人」。喜歡雙倍濃縮咖啡（Double espresso）的人，可能是個遊歷廣泛、博覽群書的人，而愛喝濃縮咖啡（Espresso）的人，則較可能擁有大學學位。

愛喝白美式咖啡（White Americano）的人，多可能是有話直說、工作勤奮的人。喜歡馥芮白（Flat white）的，通常可能是誠實、備受信賴的人。常選擇美式咖啡（Americano）的人則可能是一個很有自信、不在意他人眼光的人。

另外，選擇植物奶咖啡（Non-dairy coffee）的人，較可能是內向、道德感較高的人。愛喝卡布奇諾（Cappuccino）的人，多可能是對生活感到滿意的人。喜歡拿鐵（Latte）的人，通常可能是在乎他人想法，希望被喜歡的人。愛喝摩卡咖啡的人（Mocha），可能是個性感的人。

針對這項結果，調查人員表示，「咖啡是日常生活中的一重要部分，因此了解到選購咖啡潛意識地反映了我們的個性、興趣，是一件很有趣的事情」。該調查也發現，英國人最喜歡的咖啡品項是拿鐵，其次為卡布奇諾，再來是美式咖啡。而咖啡愛好者平均每天喝三杯咖啡，而第一杯咖啡通常被英國人視為是「最好喝的咖啡」。

英國 咖啡 社交 派對

延伸閱讀

配咖啡正好！他在全聯挖到「1點心」成下午茶絕配 饕客讚：水平極高

幫妻解決「母乳問題」又養生…尪一喝就愛上 她吐隱情：不是怪癖

相關新聞

愛喝拿鐵是濫好人？學霸取向超明確 完美情人都喝「這款咖啡」

工作忙碌，許多人的日常生活都少不了咖啡。近日，一份調查更顯示，咖啡品項的選擇其實能反映出一個人的性格，連調查人員見結果都直呼「是一件很有趣的事」。

動物園犀牛突爆走！女管理員慘遭攻擊當場死亡 夫為驅趕也重傷

奧地利薩爾茲堡警方12日表示，當地一間動物園的管理員遭到犀牛攻擊後死亡，另一位管理員則受了重傷。

越南河內一公寓大火傳已造成30死 鄰居：人根本沒地方跑

越南國營媒體今天報導，首都河內一棟公寓發生火災，造成30人死亡。目擊者表示，公寓內傳出哭喊聲，還看到一名小男孩被從高樓層...

日本的「螃蟹心理」無益於強化公務體系

對日本的一群政治人物來說，原本在法國發生的一件嬉鬧的事，現在卻變成了嚴重的失禮。

韋伯發現K2-18b行星有含碳分子 疑有生命跡象

天文學家正在宇宙其餘地方尋找生命跡象，而系外行星K2-18b特別受到關注。NASA指出，韋伯太空望遠鏡可能已在K2-18...

越南150人公寓火災釀至少11死50傷！小孩被扔下樓求生

越南首都河內一座9層樓住宅公寓13日午夜驚傳火警，截至目前，已有至少11人死亡、50多人受傷，死傷人數預計還會再增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦