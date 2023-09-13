愛喝拿鐵是濫好人？學霸取向超明確 完美情人都喝「這款咖啡」

工作忙碌，許多人的日常生活都少不了咖啡。近日，一份調查更顯示，咖啡品項的選擇其實能反映出一個人的性格，連調查人員見結果都直呼「是一件很有趣的事」。

據《每日星報》報導，知名甜甜圈連鎖店Dunkin' Donuts針對英國2000名咖啡愛好者進行調查，發現對咖啡的喜好，其實能反映出一個人的性格。

調查顯示，喜歡喝榛果、焦糖拿鐵等風味咖啡（White Americano）的人，更可能是一個有趣、快樂的人。偏好喝冰咖啡（Iced coffee）的人，多可能是派對等社交活動中的「靈魂人物」，也會是個「完美情人」。喜歡雙倍濃縮咖啡（Double espresso）的人，可能是個遊歷廣泛、博覽群書的人，而愛喝濃縮咖啡（Espresso）的人，則較可能擁有大學學位。

愛喝白美式咖啡（White Americano）的人，多可能是有話直說、工作勤奮的人。喜歡馥芮白（Flat white）的，通常可能是誠實、備受信賴的人。常選擇美式咖啡（Americano）的人則可能是一個很有自信、不在意他人眼光的人。

另外，選擇植物奶咖啡（Non-dairy coffee）的人，較可能是內向、道德感較高的人。愛喝卡布奇諾（Cappuccino）的人，多可能是對生活感到滿意的人。喜歡拿鐵（Latte）的人，通常可能是在乎他人想法，希望被喜歡的人。愛喝摩卡咖啡的人（Mocha），可能是個性感的人。

針對這項結果，調查人員表示，「咖啡是日常生活中的一重要部分，因此了解到選購咖啡潛意識地反映了我們的個性、興趣，是一件很有趣的事情」。該調查也發現，英國人最喜歡的咖啡品項是拿鐵，其次為卡布奇諾，再來是美式咖啡。而咖啡愛好者平均每天喝三杯咖啡，而第一杯咖啡通常被英國人視為是「最好喝的咖啡」。