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日本79歲惡狼闖養老院逞慾 百歲老婦遭性侵「病情急惡化」亡

聯合新聞網／ 綜合報導
日本傳出震驚社會的案件，一名79歲的男子闖入老人養護中心性侵一位百歲的老婦人。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
日本傳出震驚社會的案件，一名79歲的男子闖入老人養護中心性侵一位百歲的老婦人。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

日本發生一起社會案件震驚各界，北海道一名79歲男子闖入老人養護中心逞慾，竟將狼爪伸向一名癱瘓的百歲老婦身上。據悉，老婦受害後健康狀況急遽惡化，案發後立刻被送往醫院治療，仍不幸離世。駭人聽聞的案件震驚日本民眾，許多人也痛罵犯案者沒有人性。

根據日本媒體《產經新聞》《TBS NEWS》，事件發生在日本北海道的弟子屈町，本月7日晚間，79歲的男性無業遊民佐藤元二闖入當地一家老人養護中心，並對房內的一名百歲老婦伸出狼爪，在未經同意之下對其性侵，直到機構的人員發現才揭發惡行。

報導指出，該名百歲老婦因癱瘓而臥床不起，且溝通及表達能力已退化。老婦在事件發生後健康狀況突然變得很差，緊急被送往醫院治療，經過約3個半小時的時間，最終仍不幸在8日離世。

當地警方在9日上午逮捕了這名惡狼，佐藤被逮後隨即坦承犯案，還稱「毫無疑問就是我幹的」。儘管驗屍結果顯示，老婦的死亡原因是疾病導致，但警方仍會針對佐藤的暴力行為與老婦的死亡因果關係進行調查。

案件傳出後也引發討論，日本網友們紛紛留言撻伐這名喪心病狂的惡狼，「這就是性侵殺人不是嗎？」、「真的是超爛的傢伙」、「無關年齡，這就是一起可怕的事件」、「太瘋狂了吧？什麼意思啊？」。也有人同情老婦，「活到100多歲的最終回憶竟然是這種事，真的太痛苦了」、「臥床不起的百歲老婦還要遭遇這種事，太可憐了」。

日本 北海道 性侵 老婦 遊民 性騷擾

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