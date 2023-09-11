不孕妻養吉娃娃當替代 未料膩了放任狗狗「脫水中暑」險亡

許多人家中都會養些貓狗寵物，然而一旦下定決心要養，當然應該負起責任，打點好寵物的一切，否則不只容易產生家庭糾紛，更會傷害到小寵物的生命。近來在日本，就產生了養寵物的爭議事件。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名彰人的38歲男性，是一位在知名藥品公司上班，年收破千萬日幣（一千萬日幣相當於新台幣210萬元）的菁英分子。而他的妻子也非常聰明，是一位擁有醫師執照的研究者，兩人就是在醫療相關的學會上認識，最後成為夫妻。

然而，妻子一直有個私人困擾，就是她患有不孕症。所幸在交往的時候，兩人都說不想要小孩子。未料在婚後，妻子卻改變了心意，然而即使努力接受不孕症治療，卻都沒有明顯成效，因此夫妻間仍是膝下無子。

作為替代，妻子就提出了要養狗的想法。彰人雖然不喜歡狗，但熬不過妻子，家裡還是開始養了一支吉娃娃。從此以後，彰人的家中就充滿著狗狗的味道、毛屑等等，讓本來就厭惡狗狗的彰人，變得不太喜歡回家。

更糟的是，就在幾個月後，妻子似乎對於養育狗狗感到厭煩，漸漸變得不願帶狗狗去散步，還經常忘記餵食。有次彰人出差幾天回來，發現狗狗單獨被放在家中，有中暑及脫水的狀況，只好連忙帶去給寵物醫院治療，花了大筆的醫療費用。

彰人後來質問妻子，為什麼把愛犬放養到都差點沒命，結果妻子卻表示厭煩，說乾脆把狗拿去給別人養算了。這讓不喜歡狗的彰人，也感到非常驚訝，沒想到結婚十年以來，才第一次見識到妻子是對生命這麼輕視的人。