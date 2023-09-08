南韓又傳教師輕生悲劇！阻止學生霸凌 卻遭家長惡意投訴提告

南韓近期不斷傳出教師輕生案，今（8）日又傳大田一名40多歲女教師輕生死亡。今年7月，首爾瑞二小學一名教師疑似遭到家長霸凌，選擇在學校裡結束生命，而從8月底到現在，陸續又有3名教師輕生，引發南韓全國教師不滿，上萬人於9月4日集體到國會門口抗議。

根據《韓聯社》報導，這名女教師（A師）長期受到家長和學生精神威脅與施壓，多次遭受惡意投訴之外，甚至被要求下跪道歉。A師5日被發現在家輕生，緊急送醫後7日宣告不治。

大田教師工會透露，A師2019年任教於儒城區一所小學，並擔任一年級班導。當時班上有4名品行不良的學生，不僅上課態度惡劣、喜歡欺負同學，還會在課堂中尖叫干擾課程，她多次斥責並阻止他們的欺凌行為。

同年11月，其中一位學生毆打了同學的臉，A師因此將學生叫到校長室。然而，施暴學生的父母卻衝到學校，以「妳讓我們孩子難堪」為由，多次要求教師道歉，更在12月時針對A師對學生的管教行為，以「虐待兒童罪」向警方報案。

A師丈夫心痛地說，家長和學生的行為導致她必須接受精神科治療。雖然曾請校方召開教權保護委員會，卻不被接受，校方抱持「安靜讓事情過去吧」的心態，不斷忽視了A師的求助。

A師只能靠著同事，以及學生家長們的幫助度過委屈，並在2020年被判無罪。然而，她仍然連續長達4年，遭受家長和學生的惡意投訴，他們以「不想見到這名老師」為理由，不斷對其施壓、精神霸凌。最後在巨大壓力之下，A師被迫調離至其他學校。

曾和A師一起工作過的B教師表示，「最近A師在首爾瑞草事件後，精神狀態一直很差。」今日，B教師在A師的殯葬館外，拿著「無法守護妳對不起」的哀悼花圈，跪坐在地上痛哭。

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