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疫情間學習大幅減少！學童進度跟不上 專家籲政府協助進修

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

疫情間讀國、高中的小孩因課程大量減少，政府需協助彌補閱讀與數學課程！近日外媒報導提到，雖然新冠疫情已經過去，但許多小孩在疫情期間因停課，學習量大幅減少，這段時間的學童甚至要多上4個月的課才能會到疫情前的狀況。專家呼籲透過額外加課、小組活動，還有政府介入等方式，協助學童恢復水準。

學習被疫情打斷

根據《美聯社》報導，美國在疫情期間因為封城與各學校自主停課等因素，導致許多學生在這段期間少上很多課，但疫情為期3年多下，很多國、高中，或是國小1到3年級的學童就少上很多課，而這些時間都是打下閱讀、數學等科目知識的關鍵期，若不彌補學習，恐對未來就學、考試與就業有嚴重影響。

但美國教育科學院學者艾布蘿說，美國多數額外的加強課程都是給3年級以下的學生上，而這些在疫情間為1到3年級的學童，如今已經至少4年級，但學校在4年級以上就很少設立額外加強班，未來最好要補足這一塊。雖然美國政府給學校的疫情紓困金可協助學校加開課程，但目前仍然不夠。

基層教師臨機應變

據調查統計，經歷疫情的學生平均還要再多上4.1個月的課程才能趕上一般的教育程度，更不用說非裔、拉丁裔與貧窮學生等弱勢族群。有些學校則推出「科學閱讀」課程，利用「自然發音」的教學法，讓學生能比較快速增進閱讀能力。不過目前主要問題是，老師尚未準備好為高年級學生開設輔導課。

也要關心教師疲勞

智庫《布魯金斯》指出，教師受到疫情影響，需要以面授、混合和遠端課程等方式教學，還要努力與學生、家庭和同事保持聯繫，這也讓美國教師的壓力與倦怠程度普遍提高，2021年有25%老師希望在學期結束後辭掉工作，想要在5年內離職的比例也從24%上升到30%。專家呼籲要設法留住這些教師，以維持教學品質與人力。

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疫情 美國 停課

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