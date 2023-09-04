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中獎悲劇！男中樂透逾2億元 下場卻悲哀「看清人們真面目」

香港01／ 撰文／布萊恩
樂透示意圖。圖／ingimage
樂透示意圖。圖／ingimage

中頭獎一夜致富，真的是人生贏家？英國1名63歲男子，1995年買樂透中獎獲650萬英鎊（約新台幣2.61億元）獎金，買豪宅、買飛機、買跑車，頓時走上人生巔峰，然而卻是噩夢開始，他揮霍無度，投資失敗，與妻子離婚，更一度坐監及身無分文流浪街頭。目前男子重新振作，過着低調而充實生活，回想中獎時光，他形容是「詛咒」，「看清了生活中各人的真面目」，又認為現在雖然不富有，卻比以往更幸福。

綜合外媒報道，英國男子雷恩（Lee Ryan）1986年第1次入獄時，曾祈禱希望成為百萬富翁。9年後夢想成真，他買樂透中獎獲得650萬英鎊（約新台幣2.61億元）獎金。

中獎後雷恩「大洗特洗」沒有節制，買了價值100萬英鎊（約新台幣4027萬元）豪宅、價值23.5萬英鎊（約新台幣946萬元）直升機、12.5萬英鎊（約新台幣503萬元）飛機，還有法拉利、保時捷（波子）、寶馬等4輛跑車或豪華私家車，單計這些已花去逾兩成獎金。

然而好景不常，雷恩被管家偷了4萬英鎊（約新台幣161萬元），2輛豪華車也被燒毀，更因處理贓車入獄；到2003年他與妻子離婚，和新女友搬到吉爾吉斯，卻投資失利嚴重虧損，2010年與新女友分手後便返回倫敦，但由於身無分文流浪街頭。

經歷失意，現年63歲的雷恩目前已重新振作，從事室內裝潢工作，過着低調平靜普通生活。回想過去一夜暴富生活，他認為現在比以往更幸福，「當我有錢的時候，我以為這就是我想要的。人們總是想，『哦，如果我明天贏了，那我的憂慮就結束了』，但這不是真的，這只是擔憂的開始」，又說這種時候可以看清身邊人真面目，「看清了生活中各人的真面目，你會看到你生活中的誰是誰，即使在你自己的家庭中，也會變得支離破碎，得到的只是幻覺。財產會把你困住，人們認為會因為擁有的東西而過得很好，但我知道，很多有錢人都很痛苦」。

雷恩明言「除了死亡，沒有什麼比無家可歸更糟糕」，他現在即使毋須再流浪街頭，有時也會搭帳篷過夜，旨在提醒自己曾經從逆境撐過來。

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文章授權轉載自《香港01》

樂透

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