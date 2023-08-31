日本藝人用本名下單買東西 回家見宅配員「1細心服務」超感動

越來越多民眾習慣使用網路購物訂購商品，不僅省下出門採買的時間，貨物還能直接送到家門口，不用自己花力氣搬運。日本藝人松丸亮吾日前以本名網購商品，因下單時誤按了「放在門口」的選項，原以為包裹會直接被放在家門口，沒想到他一回家竟發現宅配員的「細心服務」，一個簡單的動作就令他非常感動。

松丸亮吾是日本知名藝人兼遊戲製作人，他在X（原名為推特）上分享暖心故事，日前他在不得已的情況下使用本名網購商品，卻在下單時勾錯選項，誤將包裹設定為「放在門口」。因身為公眾人物，且本名又與藝名相同，松丸亮吾擔心包裹送到家門口後恐會增添不必要的麻煩，沒想到返家時卻見到「驚人一幕」。

松丸表示，回家時看到送來的包裹全都以「上下顛倒」的方式擺放，收件人的個人資料全都在朝下的那一面，避免路過的民眾第一眼就看到他人的個資。宅配員以一個小小的舉動，細心的守護了客戶們的個人資訊，見到這幕讓松丸相當感動，更忍不住讚嘆「太謝謝你了，宅配員」。

「松丸亮吾」の本名で注文せざるを得なかった荷物、間違えてマンションの部屋の前に置き配設定しちゃったんだけど、いま帰ってきたら全部宛名が見えないよう上下逆さまに置いてくれててめちゃくちゃ感動した… ありがとう配達員さん、、、 — 松丸 亮吾 🍥 (@ryogomatsumaru) 2023年8月29日

宅配員貼心的服務也引來日本網友大讚，「能站在對方的角度思考的人，真的很酷」、「宅配員很友善呢」、「是很溫柔的宅配員，真是太好了！這樣真的會充滿感謝」、「超讚的宅配員，他為了確保不被其他人發現個人資訊而考慮了這麼多，真的很令人驚訝」。也有從事貨物配送的網友透露，「日本某送貨公司的員工手冊上有記載，送貨時必須將有姓名標籤的那面放在建築物這一側，避免被其他人看到」。