日本藝人用本名下單買東西 回家見宅配員「1細心服務」超感動
越來越多民眾習慣使用網路購物訂購商品，不僅省下出門採買的時間，貨物還能直接送到家門口，不用自己花力氣搬運。日本藝人松丸亮吾日前以本名網購商品，因下單時誤按了「放在門口」的選項，原以為包裹會直接被放在家門口，沒想到他一回家竟發現宅配員的「細心服務」，一個簡單的動作就令他非常感動。
松丸亮吾是日本知名藝人兼遊戲製作人，他在X（原名為推特）上分享暖心故事，日前他在不得已的情況下使用本名網購商品，卻在下單時勾錯選項，誤將包裹設定為「放在門口」。因身為公眾人物，且本名又與藝名相同，松丸亮吾擔心包裹送到家門口後恐會增添不必要的麻煩，沒想到返家時卻見到「驚人一幕」。
松丸表示，回家時看到送來的包裹全都以「上下顛倒」的方式擺放，收件人的個人資料全都在朝下的那一面，避免路過的民眾第一眼就看到他人的個資。宅配員以一個小小的舉動，細心的守護了客戶們的個人資訊，見到這幕讓松丸相當感動，更忍不住讚嘆「太謝謝你了，宅配員」。
宅配員貼心的服務也引來日本網友大讚，「能站在對方的角度思考的人，真的很酷」、「宅配員很友善呢」、「是很溫柔的宅配員，真是太好了！這樣真的會充滿感謝」、「超讚的宅配員，他為了確保不被其他人發現個人資訊而考慮了這麼多，真的很令人驚訝」。也有從事貨物配送的網友透露，「日本某送貨公司的員工手冊上有記載，送貨時必須將有姓名標籤的那面放在建築物這一側，避免被其他人看到」。
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