印尼女生錯愛殺人犯客死日本 拍拖1個月遭藏屍男友公寓

日本群馬縣發生一宗涉及留學生的兇殺案，來自印尼的23歲女子7月認識比她大17歲的男子梶村圭一郎，兩人其後開始拍拖。可是這段異國戀最終以她慘死告終。她8月22日被發現陳屍男友住所。疑兇一度失蹤，最終在24日於東京落網。

遇害印尼女子Joshi Putri Chahyani（譯音）生前在4月到日本入讀語言學校，與一名女性友人在群馬縣前橋市的公寓同住。友人憶述7月2日她與Joshi在新前橋車站下車後，身在附近的公園，疑犯上前搭訕。Joshi與他7月見過面，確立兩人情侶關係。

鄰居稱曾看到疑犯與女子一同進入公寓。當天是8月13日，公寓曾停電。當時鄰居之妻到屋外查看，正好遇到梶村圭一郎。但過了2至3天，他們看到梶村圭一郎晾在外面的衣服曬乾了，卻一直沒收起來，令他們覺得有點奇怪。房東此時告訴他們，梶村圭一郎自稱在東京住院，暫時沒法回來。

鄰居稱梶村圭一郎是7月1日遷至案發單位。

女生8月中起失蹤，校方於是報警。與此同時，梶村圭一郎住所8月17日開始傳出濃濃惡臭。22日，警方在梶村的住所發現女生腐爛的遺體，此時鄰居才知，困擾大家近一周惡臭是屍臭味。

法醫進行驗屍後稱，被發現遺體確認是失蹤女生，死亡時間約在8月中旬後。由於屍體腐爛，死因無法確定，只知並無明顯外傷。

警方發現女生遺體後，開始追查梶村圭一郎下落，豈料他在沒辦理出院手續的情況下，逃離其所入住的醫院。警方24日於東京將他逮捕。他當時堅決否認殺人，自稱「不記得」有遺棄屍體。

梶村圭一郎被指有前科，他2017年9月30日在和歌山縣的一間旅館房內勒死當時26歲的前女友。他之後自行報警稱「我要在旅館跟女友同歸於盡。」警消到場發現女子已死，梶村圭一郎則因服用過量安眠藥昏迷。他醒來後自稱是協助女友自殺，所以才用毛巾將其勒死。他因依囑託殺人罪名判刑5年，豈料出獄後竟又做出類似犯行。

他此次被捕前在Facebook上發布出與印尼女生大量親密合照，曾稱「與全宇宙中最珍貴的女孩去東京約會」，但另有帖文內容令人相當心寒。例如：

與我親愛的女朋友一起度過的夏日的回憶。今天我是自由而快樂的，所以這是我的最後一篇文章。請不要忘記我和Joshi。我會和Joshi永遠幸福地生活。再見大家。

日本群馬縣發生一宗涉及印尼女留學生的兇案，來自印尼的23歲女子7月認識比她大17歲的男子梶村圭一郎，但她8月22日卻被發現陳屍在男友的住所。涉案疑犯梶村圭一郎曾在Facebook發布兩人親密合照，卻在發文時稱要與她同歸於盡。（梶村圭一郎Facebook截圖）

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文章授權轉載自《香港01》