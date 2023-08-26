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「最美牙醫」升格人妻泳池大解放 卸下白袍網驚呼：美到讓人驚艷

聯合新聞網／ 綜合報導
有著「最美牙醫」封號的西原愛夏近日曬出泳裝照，讓粉絲們大飽眼福。圖／取自Instagram@manakanishihara
有著「最美牙醫」封號的西原愛夏近日曬出泳裝照，讓粉絲們大飽眼福。圖／取自Instagram@manakanishihara

許多人一想到要看牙醫都會緊張的心臟狂跳，但若在診間遇到「仙女牙醫」，可能又是另一種臉紅心跳！在日本被封為「最美牙醫」的西原愛夏近來又有新突破，去年升格為人妻的她選在夏日「大解放」，一系列的泳裝照片讓粉絲們看的鼻血直流，讓人忍不住大讚「美到讓人驚艷」。

今年27歲的西原愛夏近期在Instagram曬出多張泳裝照，從照片可見，西原對著鏡頭展露甜美的笑容，兩截式的藍色泳裝也擋不住她纖細、苗條的好身材，一頭秀髮被扎起後，雪白的頸部也被一覽無遺。西原也與朋友一同合影，兩人愉快地在泳池內嬉戲，享受這美好的休閒時光。

西原愛夏在社群平台貼出泳裝照。圖／取自Instagram@manakanishihara
西原愛夏在社群平台貼出泳裝照。圖／取自Instagram@manakanishihara

照片曝光後立刻掀起粉絲熱議，許多人前來朝聖後大讚，「既性感又美到讓人驚艷」、「愛夏真的太可愛了」、「照片超漂亮的」、「單肩設計的比基尼很棒，很適合妳，超可愛的」。

西原愛夏是一名口腔衛生師，過去曾因看診照爆紅，而被網友們封為「最美牙醫」。除了牙醫工作外，西原也兼差擔任寫真模特兒，2011年她在路上被星探相中，隨後踏入演藝圈，除了出演電視劇、電影及綜藝節目外，還拍攝許多性感的寫真照，她也不時在社群上大方秀出好身材，並在去年12月宣布結婚消息

西原愛夏曾因看診照爆紅，被網友們封為「最美牙醫」。圖／取自Instagram@manakanishihara
西原愛夏曾因看診照爆紅，被網友們封為「最美牙醫」。圖／取自Instagram@manakanishihara

日本 牙醫 模特兒 比基尼 粉絲 Instagram

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