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牙痛想要掛號！ 25歲「最美牙醫」狂曬辣照

聯合新聞網 / 綜合報導
日本口腔衛生師西原愛夏，也是一名兼職寫真模特兒。
日本口腔衛生師西原愛夏，也是一名兼職寫真模特兒。

日本一位口腔衛生師西原愛夏（Manaka Nishihara）擁有甜美臉蛋和姣好身材，Instagram帳號近18萬名粉絲追蹤，日本網友大讚可愛，更封「最美牙醫」稱號，曾因看診側臉爆紅，引起PTT網友討論。最近她參加日本周刊舉辦的「2020美尻總選舉大賽」狂曬辣照拉票，也開始經營個人Youtube，分享關於牙科的工作經驗和衛生觀念，讓網友直呼「想要掛號看診」。

今年25歲的西原愛夏還是高校生時，在街上被星探相中，並於2011年出道，不僅拍戲、上節目通告，也當起寫真模特兒，身高161公分的她照片風格相當大膽。後來淡出演藝圈打拚學業，因為其父親是個牙醫，從小對這職業耳濡目染，所以就讀相關學校並在2017年取得口腔衛生師（歯科衛生士）執照。

在牙科領域中口腔保健人員包括牙醫師、牙醫助理、口腔衛生師、牙科技術員，工作專業主要為口腔預防保健，幫助民眾洗牙、塗氟與窩溝封填等，在美國、加拿大、澳洲、日本與韓國等先進國家常有這職業。西原愛夏目前正是一位口腔衛生師，令看診的男士興奮緊張，甚至忘記牙痛。

如今會趁看診空檔兼職接拍照工作，去年在日本《週刊ポスト》舉辦的「2020美尻總選舉大賽」獲得第四名，現正積極在IG分享火辣美照向網友拉票，近日剛當起Youtuber，回憶當年牙科考試經驗和難忘的學校生活，也教導日本民眾如何挑選好的牙醫。

日本口腔衛生師西原愛夏，也是一名兼職寫真模特兒。 圖／取自「manakanishihara」IG
日本口腔衛生師西原愛夏，也是一名兼職寫真模特兒。 圖／取自「manakanishihara」IG
日本口腔衛生師西原愛夏，也是一名兼職寫真模特兒。 圖／取自「manakanishihara」IG
日本口腔衛生師西原愛夏，也是一名兼職寫真模特兒。 圖／取自「manakanishihara」IG

牙醫 日本 模特兒 正妹

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