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地球暖化的少數受益者！種植葡萄區域逐漸往北 北歐釀酒業開始發展

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
受到氣候暖化影響，瑞典葡萄園開始蓬勃發展。(Photo by Sigfrid Lundberg on Flickr used under Creative Commons license)
受到氣候暖化影響，瑞典葡萄園開始蓬勃發展。(Photo by Sigfrid Lundberg on Flickr used under Creative Commons license)

地球溫度越來越高，讓種植葡萄的區域逐漸往北移動。包括瑞典等寒冷地區，近年來，葡萄園種植面積開始擴大，並形成新興釀酒業，成為地球暖化以來，少數的受益者之一。

瑞典釀酒開始發展

據《美聯社》報導，庫拉伯格葡萄園(Kullabergs Vingård)約14公頃，園內葡萄多數是在10年內種植，在2022年，葡萄園1年可以產出3萬瓶葡萄酒，而且多數是銷往歐洲、日本與香港高級餐廳的白酒。34歲的釀酒師奧爾伯格表示，「有別於一些傳統的葡萄酒產國遭遇困境，我們正在獲得成長動能。」

葡萄藤雖能耐高溫與乾旱，但過去十年來，地球出現有史以來高溫，可能會對葡萄酒產生影響，因為即使是輕微的氣候變化也會改變葡萄的糖分、酸度和單寧含量。

因此近年來，葡萄種植範圍逐漸向北發展，商業葡萄園在挪威和丹麥等地如雨後春筍般出現，其他地區還包括美國西部與英國等地。預計未來10年內，英國由於氣泡酒的需求增加，當地種植葡萄的面積將翻倍成長。

當地葡萄能適應涼爽氣候

瑞典氣象水文研究所指出，瑞典南部溫度相較30年前提高約攝氏2度，而且生長季節延長約20天。當地多數葡萄園種植的是一種名為索萊莉(Solaris)的葡萄，這種葡萄1975年在德國研發，能適應較涼爽的氣候，並對疾病更具抵抗力，讓多數葡萄園可避免使用農藥。

荷蘭皇家氣象研究所秘書長范阿爾斯特認為，瑞典葡萄酒業的成長前景可期是世界氣候變遷迅速的指標，他說，「企業最擅長嗅到商機，因為氣候變遷在某種程度上是我們可以適應的事。」

英國、俄羅斯未來都能釀葡萄酒

據《Business Insider》報導，美國林菲爾德學院主管瓊斯表示，「在斯堪地那維亞半島，生長季節過去只有四個半到五個月，更溫暖的氣候會讓時間延長至六個月或六個半月。」除了瑞典之外，全球暖化還可能創造其他新興的葡萄酒熱點，例如英國和俄羅斯。【更多精采內容，詳見

葡萄酒 瑞典 氣候變遷 高溫 暖化

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