快訊

停班課不斷更新／中颱卡努來襲！北北基、宜蘭明放颱風假 各縣市資訊一覽

卡努颱風逼近！未和北北基同步放颱風假 桃園宣布明天正常上班課

風雨強度達標 新北明停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大家都愛遊日？這國人成壓倒性冠軍 業者點3關鍵難贏日本觀光

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本京都著名商店街「錦市場」，素有「京都人廚房」之稱。圖／路透
圖為日本京都著名商店街「錦市場」，素有「京都人廚房」之稱。圖／路透

你也喜歡去日本玩嗎？綜合韓媒報導，韓國觀光公社、日本觀光廳31日公布統計數據顯示，今年（2023）上半年南韓有312.9萬人赴日，壓倒性成為最愛去日本的外國人第一名。

數據顯示，上半年共有1071萬名外國人訪日，其中南韓就有312.9萬人次、佔29%，相當於3個日本遊客就有一位是南韓人；相較之下，日本人赴韓則僅86.2萬人，兩者相差了3.6倍。

而不僅南韓人喜愛訪日，綜觀訪日的外國人組成，如台灣光是上半年赴日人次就達177萬，是赴韓人次40萬的4.4倍；香港人去日本的遊客數是南韓的5.4倍，美國則是1.9倍。

南韓分析，日本之所以吸引各國旅客前往，除了因日幣貶值正處歷史低點，觀光「做出地區差異化」也是關鍵，不僅是首都東京，如大阪、京都、福岡、札幌、沖繩等地皆有著名景點，加上機場等基礎設施​​完善，在日本旅遊變得更加方便。

學者則分析，南韓觀光似乎較缺乏大型活動，難讓想去旅行的人有「這次有機會一定要去南韓」的動力；另外，傳統市場或遇地區慶典「收費過高」的爭議，也被認為是一個需要解決的問題。

南韓 日本

相關新聞

大家都愛遊日？這國人成壓倒性冠軍 業者點3關鍵難贏日本觀光

你也喜歡去日本玩嗎？...

23年從不缺席！日本90歲老奶奶退休後到麥當勞上班 「一周5天」幸福工作

「工作使我保持健康！」日本一名90歲老奶奶退休後到麥當勞上班，她每週工作5天，23年來從不缺席！她的目標是繼續工作到100歲...

日本擴大停售記名「西瓜卡」 外國客限機場購買每人一張

受晶片短缺影響，日本交通IC卡Suica（俗稱西瓜卡）及PASMO從今天起擴大暫停販售記名卡片。至於針對外國旅客發售的W...

研究：藉AI搜尋乳癌跡象 可減少醫師近半工作量

今天公布的一項瑞典大型研究顯示，若利用人工智慧（AI）在定期掃描結果中搜尋乳癌跡象，可以幫助放射科醫師減少近一半的工作量

賽場掛靴，傳奇延續：美國女足拉皮諾的世界盃最後一舞

「美國女足的一代傳奇，拉皮諾的世足最後一舞。」美國隊是女足世界盃的奪冠熱門隊伍，而隊中的傳奇主力——拉皮諾已於賽前宣布即將退役，本屆是拉皮諾的世足最後一舞。拉皮諾除出色球技、在賽場上屢創佳績、帶領美國隊稱霸多年之外，她在美國社會亦是極具代表性、也大力參與社會運動的標誌性人物——拉皮諾是出櫃同志，除了頻頻為LGBT權益發聲外，也關注運動員的性別同工不同酬問題並大力奔走，如今即使拉皮諾囿於年歲，於本屆世足不再先發上場，美國隊的成績也還屬未知之數，但她仍是賽場中最受關注的球員之一。

「芭本海默」玩原爆地獄哏 日人怒：拿911開玩笑行嗎？

近日票房火熱的電影「芭比」與「奧本海默」在同一個周末於美國上映，引發了所謂的「芭本海默」（Barbenheimer）現象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦