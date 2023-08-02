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大家都愛遊日？這國人成壓倒性冠軍 業者點3關鍵難贏日本觀光
你也喜歡去日本玩嗎？綜合韓媒報導，韓國觀光公社、日本觀光廳31日公布統計數據顯示，今年（2023）上半年南韓有312.9萬人赴日，壓倒性成為最愛去日本的外國人第一名。
數據顯示，上半年共有1071萬名外國人訪日，其中南韓就有312.9萬人次、佔29%，相當於3個日本遊客就有一位是南韓人；相較之下，日本人赴韓則僅86.2萬人，兩者相差了3.6倍。
而不僅南韓人喜愛訪日，綜觀訪日的外國人組成，如台灣光是上半年赴日人次就達177萬，是赴韓人次40萬的4.4倍；香港人去日本的遊客數是南韓的5.4倍，美國則是1.9倍。
南韓分析，日本之所以吸引各國旅客前往，除了因日幣貶值正處歷史低點，觀光「做出地區差異化」也是關鍵，不僅是首都東京，如大阪、京都、福岡、札幌、沖繩等地皆有著名景點，加上機場等基礎設施完善，在日本旅遊變得更加方便。
學者則分析，南韓觀光似乎較缺乏大型活動，難讓想去旅行的人有「這次有機會一定要去南韓」的動力；另外，傳統市場或遇地區慶典「收費過高」的爭議，也被認為是一個需要解決的問題。
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