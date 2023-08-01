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拿出去也不尷尬！日本大創「1款涼感小物」超實用 親民價格台灣也有

聯合新聞網／ 綜合報導
日本夏季熱翻了，連日出現「災害級高溫」，許多民眾出門在外都須防範中暑。法新社
日本夏季熱翻了，連日出現「災害級高溫」，許多民眾出門在外都須防範中暑。法新社

夏日飆高溫，外出時為了避免中暑，許多人會準備「涼感小物」預防，在路上不時可以看到「人手一支小風扇」的畫面。日前，日本一名網友到大創挖寶，意外發現便宜的消暑好物，大創推出的一款相機型風扇不僅外型精緻，還可掛在脖子上帶著走，親民價格曝光後，也讓許多鄉民大讚。

日本夏季熱炸，7月底多日出現「災害級高溫」，九州至北海道等地區氣溫最高達攝氏35度以上，民眾無論是外出或待在家，都須謹慎防範中暑。日本一名網友近日到當地的大創購物時，意外發現CP值超高的「涼感小物」，大創推出了一款以照相機作為外型的手持風扇，只要用300日圓（約新台幣66元），就能以親民的價格將其入手。

該網友也分享圖片到推特上，從照片可見，該款相機風扇的外型相當低調，第一眼看去就像台玩具相機，很難注意到它竟藏有「其他功能」。且該風扇還附有掛繩，可讓民眾掛在脖子上輕鬆攜帶，可愛的外型擄獲不少消費者的心。該日本網友也在文中大讚，「掛在脖子上後，風會從上面吹出來，意外地可以使用，非常不錯」。

消息也被轉到臉書社團「日本行銷最前線」，台灣網友也被這可愛的設計吸引，「這是日本大創販售的相機型風扇，不管風力強不強，重點是掛在胸前一點也不奇怪，真好」。許多人也紛紛留言表示，「日本路上一堆女生拿著風扇，男生好像不太敢拿，這種東西應該是為此發明的…」、「日本人的大腦，很特別呀」、「間諜風扇」。

也有人透露，目前台灣的大創也有販售該款相機型風扇，官網標記售價為99元，「上次逛台灣大創也有販售了唷！超可愛」、「上次去有看到，搞不懂風是從哪出來的」。部分民眾也分享試用心得，「風力見仁見智，但聲音有點大喔」、「我有買，真的超大聲」、「朋友有買過，聲音大，風蠻小的」。

日本 高溫 中暑

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