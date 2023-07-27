日本多地迎「災害級高溫」！京都飆40度 北海道發布中暑警報

日本大範圍地區27日持續出現災害級高溫，九州至北海道等地區氣溫最高可達攝氏35度以上，京都等部分地區則可能達到攝氏40度。日本多地和北海道十勝地區皆已發布中暑警報，警惕民眾防範高溫。

日本網路公司Livedoor報導，日本本州周邊地區被太平洋高壓系統壟罩，強烈陽光將從九州照射到北海道，白天氣溫會迅速上升。

大部分地區的最高氣溫將高於正常水平，大面積地區可能會出現危險高溫。從九州到東北地區，將會出現極熱天氣（最高氣溫超過攝氏35度）。東京市中心可能會經歷今年第九個最熱天。九州、近畿、東海、關東等內陸地區氣溫將在攝氏38度左右，超過體溫。大分縣日田市和京都市的氣溫可能達到攝氏39度。

北海道的札幌和旭川市也將迎來盛夏，氣溫超過攝氏30度。帶廣市等內陸地區預計將經歷極其炎熱的天氣。

根據中暑警報，九州至北海道，被列為最高級別「危險」。除了沖繩外，北海道多地均處於「高度警戒」狀態。