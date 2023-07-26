孩子關狗籠、比特犬家中跑 惡魔父虐兒手段殘忍嚇壞警方：從未見過

美國拉斯維加斯近期傳出一起駭人的虐童案，當地警方在救出6名遭受嚴重虐待的兒童後，更稱其嚴重程度過去從未見過。據外媒報導，孩子們遭受父親長期施暴，孩子的母親也被指控虐兒，但夫妻兩人出庭時堅稱無罪。

據《鏡報》報導，警察進入公寓時，發現孩子們被鎖在狗籠裡，其中一名孩童的雙眼被打到瘀青，腫得睜不開，瘦弱的身體上布滿了無數傷痕。報導指出，該名孩童被31歲的父親特拉維斯·多斯（Travis Doss）往死裡打，目前情況非常危急。

多斯被指控犯有40多項罪刑，他的妻子阿曼達·斯坦珀（Amanda Stamper）同樣被指控虐待兒童。但斯坦珀受訪時表示，自己也是家暴的受害者，「如果我報警，多斯就會對我的孩子和家人下手，他是一個非常暴力的人」。據報導，斯坦珀為了躲避虐待她的丈夫，向警方尋求庇護，才吐露公寓裡發生的事情，並坦言有一個孩子「在過去五天裡看起來就像死了一樣」。

報導指出，孩子們被鎖在狗籠裡，而一隻比特犬在公寓裡自由漫步。根據警方提供的資訊，孩子們表示他們被皮帶、繩子鞭打，甚至還被用平底鍋毆打。一名孩童則說，他只能與兄弟姊妹一起吃一份少得可憐的餐點，或是從垃圾桶裡找東西吃；被困在籠子裡時，還遭父親狠賞巴掌。

斯坦珀目前懷有身孕，並說對於沒有盡早尋求幫助感到懊悔，也對孩子們長期遭受的痛苦表示歉意。據報導，夫妻兩人出庭時堅稱無罪。當局目前則確保受害的孩子們獲得必要的照顧和支持。

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