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不提供英文翻譯！澳洲坎伯蘭市議員會議全程講中文 居民傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
台下的居民沉默了約二十多分鐘，一名男子才站起來向黃堃反映，詢問是否有英文翻譯。示意圖／ingimage
台下的居民沉默了約二十多分鐘，一名男子才站起來向黃堃反映，詢問是否有英文翻譯。示意圖／ingimage

澳洲近期傳出疑似歧視的事件，據報導，澳洲坎伯蘭市議會計畫興建有機物轉運站，但在一場會議上，卻發生在有非中文母語人士在場的情況下，全程以中文進行的離譜狀況。

據《每日郵報》報導，澳洲雪梨的坎伯蘭市議會近期考慮在郊區利德科姆（Lidcombe）興建一個有機物轉運站（Organics Transfer Station），每年將處理8萬噸生活垃圾和廚餘，每周運行7天。

然而，該提案引發當地居民反彈，因為轉運站的位置離住宅、學校很近，而且會有氣味，來往的卡車數量也會增加。針對轉運站的爭議，近期也舉行一場會議，由市議員黃堃（Kun Huang）主持。但與會的居民卻發現，會議全程都以中文進行，大感訝異。

台下的居民沉默了約二十多分鐘，一名男子才站起來向黃堃反映，詢問是否有英文翻譯。市議員史帝夫克里斯托（Steve Christou）也參加了該場會議，據報導，克里斯托當時指出，整個社區應該團結起來了解狀況，內部不應該存在分歧。但現場的一名男子則回應，「我們確實提過這場會議全程是以中文進行的」。

對此，克里斯托直言這是一個反向種族主義（reverse racism）的例子，「澳洲人對於這種現象感到憂心」，並表示提供英文翻譯是個很容易達成的事，「那位先生口氣很好地詢問，有居民想要翻譯，為什麼不通融一下呢？」

據報導，黃堃方面目前尚未有回應。

澳洲 議員 雪梨 英文

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