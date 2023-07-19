連偷3次！台女橫掃日本無人店餃子 店家看監視器傻眼：好大膽

近年無人商店越來越多，店內採自助結帳模式，讓消費者不用接觸店員就能採買物品。不過，今（19）日有日本媒體報導，有台灣女子月初到千葉一間無人餃子店購物時，橫掃了店內價值約4000日圓（約新台幣891元）的餃子，卻沒付足夠的錢，店家調閱監視器畫面看傻眼，還爆出該名女子疑似是慣犯。消息一出引發台灣網友熱論，許多人紛紛喊「丟臉」。

根據日本媒體「テレ朝news」報導，一名台灣25歲女子7月初在千葉市無人餃子店採買時，被監視器拍到一進店內，就將冰箱一盒盒冷凍餃子拿出來，總共有40顆餃子，價值約4000日圓，但沒有付足夠的錢，就轉身離開了。

店家調閱監視器後憤而報警，直言非常震驚，指出該名女子行事大膽，之前疑似也用過相同手法偷餃子，「（我的店面）已有3起受害事件，（嫌犯投付的金額）分別是第一次250日圓（約新台幣55元），第二次200日圓（約新台幣44元），第三次只有8枚1日圓硬幣（總計約新台幣1元）」。之後警方循線找到該名台灣女子，該名女子卻否認店家說法，並說「我不是完全沒付錢」，但警方仍依竊盜罪嫌偵辦中。

該則消息被粉專「己爸偶」轉貼到臉書上，引發不少台灣網友一陣議論，許多人紛紛酸爆，「丟臉丟到國外去，這個台灣真的第一名！」、「四千日圓又沒多少錢，何必...」、「台日友好，所以沒打算付錢」、「再一次讓世界看到台灣人的厲害」。