快訊

雲林拜會張榮味！被問是否退居幕後？金溥聰笑答「2字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連偷3次！台女橫掃日本無人店餃子 店家看監視器傻眼：好大膽

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒揭露，有台灣人去無人餃子店購物時，狂買價值約800多元餃子，卻沒付足夠的錢。 情境示意圖。圖／Ingimage
日媒揭露，有台灣人去無人餃子店購物時，狂買價值約800多元餃子，卻沒付足夠的錢。 情境示意圖。圖／Ingimage

近年無人商店越來越多，店內採自助結帳模式，讓消費者不用接觸店員就能採買物品。不過，今（19）日有日本媒體報導，有台灣女子月初到千葉一間無人餃子店購物時，橫掃了店內價值約4000日圓（約新台幣891元）的餃子，卻沒付足夠的錢，店家調閱監視器畫面看傻眼，還爆出該名女子疑似是慣犯。消息一出引發台灣網友熱論，許多人紛紛喊「丟臉」。

根據日本媒體「テレ朝news」報導，一名台灣25歲女子7月初在千葉市無人餃子店採買時，被監視器拍到一進店內，就將冰箱一盒盒冷凍餃子拿出來，總共有40顆餃子，價值約4000日圓，但沒有付足夠的錢，就轉身離開了。

店家調閱監視器後憤而報警，直言非常震驚，指出該名女子行事大膽，之前疑似也用過相同手法偷餃子，「（我的店面）已有3起受害事件，（嫌犯投付的金額）分別是第一次250日圓（約新台幣55元），第二次200日圓（約新台幣44元），第三次只有8枚1日圓硬幣（總計約新台幣1元）」。之後警方循線找到該名台灣女子，該名女子卻否認店家說法，並說「我不是完全沒付錢」，但警方仍依竊盜罪嫌偵辦中。

該則消息被粉專「己爸偶」轉貼到臉書上，引發不少台灣網友一陣議論，許多人紛紛酸爆，「丟臉丟到國外去，這個台灣真的第一名！」、「四千日圓又沒多少錢，何必...」、「台日友好，所以沒打算付錢」、「再一次讓世界看到台灣人的厲害」。

台幣 監視器 日本 冰箱 水餃

相關新聞

連偷3次！台女橫掃日本無人店餃子 店家看監視器傻眼：好大膽

近年無人商店越來越多，店內採自助結帳模式，讓消費者不用接觸店員就能採買物品。不過，今（19）日有日本媒體報導，有台灣女子月初到千葉一間無人餃子店購物時，橫掃了店內價值約4000日圓（約新台幣891...

日本酷暑4人疑中暑死亡 石卷市因大雨籲近萬人撤離

日本近日面臨高溫酷暑及激烈大雨的截然不同天氣型態，已知這幾天有4人疑似中暑死亡。東北地方宮城縣石卷市因降下大雨，當局今天...

罕見狀況！印度北部暴雨狂襲 湍流湧向知名古蹟泰姬瑪哈陵

印度北部地區連日暴雨引發毀滅性洪災，湍流湧向知名古蹟泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），極為罕見。專家警告，隨著氣候危機帶...

自知死期不遠？擱淺座頭鯨「流下最後一滴淚」令人心碎

巴西東部海灘上日前驚見一隻體型龐大的座頭鯨擱淺，儘管動物專家動員人力試圖將牠拖回海中，但最終徒勞無功。圍觀民眾拍下牠似乎...

俄15歲少女遭友人性侵後焚燒！目擊者驚見「一大塊皮膚掉落」

俄羅斯一名15歲少女遭男性朋友性侵後，被全裸丟棄在鐵軌上，身體更因被易燃液體縱火嚴重燒燙傷，住院約10天並指認出兇手後，...

東京今夏熱爆！高溫破150年趨勢 單周近4000人中暑

日本東京都會中心地區，今年夏天的氣溫比季節平均高出將近攝氏9度。才剛過完的周末，日本政府發出最新一輪的中暑警報，呼籲民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦