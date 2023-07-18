快訊

外出帶傘！北北基19縣市大雨特報「恐下到晚上」 花蓮大雷雨、山區暴雨

行天宮受贈9戶共上億房產！捐贈者女兒出面控訴：疑誘騙失智父親

吸金39億通緝21年 列治文主嫌夫婦泰國落網返台歸案

韋伯望遠鏡窺探宇宙初期奧秘 捕捉神秘暗星證據

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
韋伯太空望遠鏡高級深河外巡天識別出的三個天體。 路透
韋伯太空望遠鏡高級深河外巡天識別出的三個天體。 路透

過去15年來，科學家們一直在尋找只存在於理論但從未觀測到的一種恆星，這種恆星的能量不像太陽等一般恆星一樣來自原子的核融合反應，而是來自稱為「暗物質」的神秘物質。

路透社報導，多虧了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）擁有觀測宇宙初期歷程的能力，科學家們已辨識出很有可能是「暗星」的第一批物體。

韋伯太空望遠鏡於2021年發射升空，去年開始蒐集資料，目前發現的3個物體起初在去年12月被視為宇宙已知最早的數個星系，但研究人員說，這些物體實際上可能是巨大的暗星。

暗物質不發光，也不與光直接交互作用，因此人類肉眼看不見，主要是根據星系規模的引力效應推斷有這種物質存在。

暗物質可能是暗星微小但關鍵的組成要素。一般認為，暗星幾乎全由宇宙初期就存在的氫與氦組成，其中0.1%的質量是以暗物質形式存在，而這些會自我湮滅的暗物質可能為暗星提供了能量。

據信暗物質占了宇宙物質約85%，其餘15%是由恆星、行星、氣體、塵埃與披薩、人類等塵世萬物組成。

暗星的質量可比太陽大至少100萬倍，亮度至少達10億倍，直徑約為地球到太陽距離的10倍。

相關研究發表於「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences），主要作者之一是美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）理論天體物理學家佛利斯（Katherine Freese）。

她說：「（這些暗星）是巨大又臃腫的怪獸…它們由原子物質組成，能量來自於內部的一點暗物質。」

與一般恆星不同的是，暗星可藉由積聚太空中的氣體來累積質量。

另一名研究主要作者、美國高蓋德大學（Colgate University）天體物理學家伊里（Cosmin Ilie）說：「它們可以幾乎無限期地持續聚集周圍氣體，達到超大質量狀態。」

這些暗星可能不像宇宙第一代的普通恆星那樣熾熱。

這3個暫時被視為暗星的物體可能在宇宙歷史初期生成，其中一個來自138億年前宇宙大爆炸（Big Bang）發生後3.3億年，另兩個分別來自大爆炸後3.7億年與4億年。

佛利斯說，根據韋伯太空望遠鏡的數據，這些物體要不是初期星系就是暗星。她說：「一個超大質量暗星和整個星系一樣亮，因此兩者都有可能。」

佛利斯說，雖然尚無足夠數據可對這3個物體做出確切判斷，但韋伯太空望遠鏡或許可以取得其他類似原始物體的更全面數據，以提供暗星存在的「確鑿」證據。

太空 星系

延伸閱讀

吃毒菇出現幻覺「看見怪獸」 男當自己是鹹蛋超人拯救宇宙

爆熱戀金鐘新人！「AcQUA源少年」黃莑茗認：互動一樣

從鐵粉變成Havaianas品牌好友 「宇宙」 林思宇自招「一穿就上癮」 跑趴時最推這一雙！

《厲陰宅》宇宙回來了！「鬼修女II」恐怖惡靈回歸

相關新聞

韋伯望遠鏡窺探宇宙初期奧秘 捕捉神秘暗星證據

過去15年來，科學家們一直在尋找只存在於理論但從未觀測到的一種恆星，這種恆星的能量不像太陽等一般恆星一樣來自原子的核融合...

曾紅遍全球！黛安娜王妃「黑羊」毛衣將拍賣 估價達248萬

英國已故王妃黛安娜曾多次穿著一款織滿白色綿羊中有一隻黑色綿羊的紅底毛衣，而英語中的「黑羊」（black sheep）又有...

地表最熱！加州「死亡谷」達53.3度直逼世界紀錄 遊客湧入打卡

英國衛報報導，北半球夏季甫揭開序幕，各地已陸續出現破紀錄氣溫。身為地表最熱紀錄保持者的「死亡谷」更不負盛名，於當地時間1...

波蘭小型飛機疑因天候不佳墜毀機棚 造成5死、7傷

英國廣播公司（BBC）報導，波蘭當地時間17日傍晚，1架塞斯納208小型飛機墜毀於華沙附近機棚，造成5人死亡、7人受傷。

坂本龍一的護樹遺願：反對東京「神宮外苑再開發」的環境抗爭

「我是音樂家坂本龍一，我想表達我對於神宮外苑再開發案的想法，而寫下這封信。」 「坦白說，不應該為了眼前的經濟利益，犧牲掉先人守護了100年的珍貴神宮樹木們...」 坂本龍一生前最大的遺憾，大概就是沒能擋下神宮外苑再開發案。

破紀錄！泰勒絲四張專輯同時進入告示牌前十名 史上第一位女歌手

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）已成為有史以來第一個四張專輯同時擠進告示牌200（Billboard 20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦