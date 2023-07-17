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英研究示警：地中海年年45度 本世紀發生

聯合報／ 編譯田思怡／綜合報導

英國期刊經濟學人此前引論文報導，在二一○○年前，地中海附近氣溫很可能每年都飆破攝氏四十五度（以下均為攝氏）高溫，而且將更常見到令人咋舌的五十度。

根據英國氣象局哈德利中心氣候學家克利斯蒂迪斯（Nikos Christidis）五月廿六日在「自然合作夥伴（npj）氣候與大氣科學」發表的論文，未來地中海和中東會更熱。該研究尤其關注未來這兩個地區可能多常出現五十度以上高溫。

克利斯蒂迪斯及其同事運用地中海和中東周邊十幾處地點的資料數據，從土耳其、西班牙、埃及到卡達。他們先模擬工業化前的世界，當時人類還沒開始大幅使大氣層發生變化，結果發現氣溫實際上不可能飆高至五十度，如此酷熱僅可能出現在沙烏地阿拉伯與突尼西亞沿岸，但也不過是一世紀一次。

該研究團隊再以未來碳排的中間值做為模型測試，假設各國將對控制氣候變遷做出若干努力，但其中幾無國家真的徹底調整。如此在二一○○年前，全球空氣中的二氧化碳濃度約六百ppm（一ppm為一百萬分之一），目前則約四二○ppm。

該團隊指出，在本世紀中葉前，除了西班牙等地中海最涼爽的幾處地點，每年至少一天超過五十度的可能性快速增加。二一○○年前，在地中海及中東各地，破五十度將成為十年一次。破四十五度則很可能每年都看到。

該論文提到，這代表將發生更多旱災和火災。酷熱融化路面、鐵軌因此變形，使戶外工作因高溫具危險性。在所有天氣相關的死亡中，熱浪已占其死因的百分之八。地中海及中東國家雖已習於高溫，但將來的情況將與過去迥異。

地中海 高溫 中東

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