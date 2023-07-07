她懷三胞胎撐出「圓柱形」巨肚 網友嚇到：不敢生小孩了

丹麥一位五寶媽分享她第二胎懷了三胞胎時的過程，超巨大的肚子讓人驚訝，而且形狀像個圓柱像前方延伸，而且臨近產期腹部感到超級痛，最後是提早剖腹產下3個小壯丁。影片曝光獲得1.2億人次觀看、650萬人按讚，還有網友留言「不敢生小孩了」。

一位丹麥媽媽米歇拉‧梅爾-莫爾西（Michella Meier-Morsi）在17個月前生下三胞胎小帥哥，這是她的第二胎，在2018年時她就已產下一對可愛的雙胞胎女兒。

米歇拉將懷三胞胎的過程都紀錄發布上網分享，初時肚子還像一般人一樣呈圓凸形，隨著孕期增長，肚子形狀變相當巨大，而且是呈現圓柱型，朝向前方伸展，胎兒的重量常令她感到身體疼痛，她也必須時時刻刻以雙手捧著巨大的肚子，即便如此不適，她仍相當堅強，期待能早日見到三胞胎。

米歇拉表示，夫妻兩人原以為第二胎懷的都是女生，連名字都已想好了，結果到第15周時，才知道懷的是三位小帥哥，讓他們突然感到不知所措。而且懷三兄弟的情況和雙胞胎姊姊時差異頗大，因為胎盤位置的關係，兩位姊姊在肚子裡翻動時，常搞不清楚誰是誰，但三個兄弟在肚子的活動，她卻一清二楚，其中Rap和Rup在肚子裡踢得非常用力，笑說真的像是兩個惡霸。

到了孕程後期，米歇爾因為巨肚的影響，越臨近產期感覺到「超級痛」，只好在懷孕35周時進行剖腹生產，幸好三胞胎都非常健康。她也大方分享產後的身體狀況，三年內歷經兩次懷多胞胎，讓她常感到身體疼痛，腹部肌肉鬆弛也讓她覺得面對鏡中的自己很尷尬，未來會進行腹直肌分離手術改善，雖然短時間內難以恢復，但她仍覺得這一切都是值得的。