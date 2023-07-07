快訊

安倍槍擊一年後：搜查終結，兇手拒與母親會面

前一天剛動刀…洪曉蕾清醒了！本人首發聲吐12字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她懷三胞胎撐出「圓柱形」巨肚 網友嚇到：不敢生小孩了

聯合新聞網／ 綜合報導
米歇拉懷三胞胎時，肚子被撐成圓柱狀，形狀相當奇特（左）；她也分產後的身體狀況（右）。圖擷自michellameiermorsi IG
米歇拉懷三胞胎時，肚子被撐成圓柱狀，形狀相當奇特（左）；她也分產後的身體狀況（右）。圖擷自michellameiermorsi IG

丹麥一位五寶媽分享她第二胎懷了三胞胎時的過程，超巨大的肚子讓人驚訝，而且形狀像個圓柱像前方延伸，而且臨近產期腹部感到超級痛，最後是提早剖腹產下3個小壯丁。影片曝光獲得1.2億人次觀看、650萬人按讚，還有網友留言「不敢生小孩了」。

一位丹麥媽媽米歇拉‧梅爾-莫爾西（Michella Meier-Morsi）在17個月前生下三胞胎小帥哥，這是她的第二胎，在2018年時她就已產下一對可愛的雙胞胎女兒。

米歇拉將懷三胞胎的過程都紀錄發布上網分享，初時肚子還像一般人一樣呈圓凸形，隨著孕期增長，肚子形狀變相當巨大，而且是呈現圓柱型，朝向前方伸展，胎兒的重量常令她感到身體疼痛，她也必須時時刻刻以雙手捧著巨大的肚子，即便如此不適，她仍相當堅強，期待能早日見到三胞胎。

米歇拉表示，夫妻兩人原以為第二胎懷的都是女生，連名字都已想好了，結果到第15周時，才知道懷的是三位小帥哥，讓他們突然感到不知所措。而且懷三兄弟的情況和雙胞胎姊姊時差異頗大，因為胎盤位置的關係，兩位姊姊在肚子裡翻動時，常搞不清楚誰是誰，但三個兄弟在肚子的活動，她卻一清二楚，其中Rap和Rup在肚子裡踢得非常用力，笑說真的像是兩個惡霸。

到了孕程後期，米歇爾因為巨肚的影響，越臨近產期感覺到「超級痛」，只好在懷孕35周時進行剖腹生產，幸好三胞胎都非常健康。她也大方分享產後的身體狀況，三年內歷經兩次懷多胞胎，讓她常感到身體疼痛，腹部肌肉鬆弛也讓她覺得面對鏡中的自己很尷尬，未來會進行腹直肌分離手術改善，雖然短時間內難以恢復，但她仍覺得這一切都是值得的。

米歇拉全家福。圖擷自michellameiermorsi IG
米歇拉全家福。圖擷自michellameiermorsi IG

延伸閱讀

準媽媽迷信！「看好日子」懷孕37周就想剖腹遭拒 網罵無腦

男友約高級夜景餐廳吃飯 她以為「要求婚了」卻聽見絕望答案

真意外！調皮妹戳破父母保險套 母6個月後懷孕不解：我們很小心

情侶被逼分手⋯10年後重遇 男鼓起勇氣說「這句話」再續前緣

相關新聞

男子搭法航座位狂飄屎臭味！追問真相後竟是「人血+排泄物」

搭乘法國航空（Air France）的一名乘客日前分享遭遇的噁心經歷，6月30日與妻子一同搭乘法航從巴黎飛往多倫多，起飛...

感動！送外賣遇4部電梯全壞掉 暖心顧客1舉動 免外送員行34層樓梯

人間有愛！日前，馬來西亞有外賣員送餐到某住宅大樓時，崩潰發現大樓內6部升降機都出故障，需要緊急維修。就在他告知顧客準備行34層樓梯送餐時，顧客竟表示不要餐點了，還把食物留給外賣員食用，溫馨舉動令外賣員大受感動。

35年大賣130億瓶！伊藤園麥茶獲金氏世界紀錄認證史上最暢銷

日本飲料大廠伊藤園旗下出品的麥茶「健康ミネラルむぎ茶」，自1988年上市起，從此成為日本的長壽商品，在一般超市、便利商店或自動販賣機等地方，都常看到伊藤園麥茶的蹤跡。近來這款飲料，更獲得金氏世界紀錄認證，正式成為世界上最暢銷的麥茶類飲料。

研究誠信的哈佛教授論文爆造假 行為科學啟示還能信嗎？

過去20年，行為科學逐漸成為一門顯學。專家提出理論，指出一些小改變就能激發好的結果，像是自動將人加入器官捐贈計畫，就能提高捐贈率；把蔬果擺在吃到飽餐廳的前排，人們就更會拿這類健康食物。但這些理論的研究方法一直都引來質疑。如今哈佛商學院一位專門研究誠實行為的知名教授，更被踢爆論文造假，引發的震撼也讓人對於行為科學的效力打上大問號。

英國溫布頓4旬婦開車撞小學 釀一名女童死亡

英國警方今天表示，一輛汽車在倫敦西南部溫布頓（Wimbledon）撞上一所小學建築物，造成一名女童死亡。稍早警方表示有9...

沒機票又不退錢！女旅客嗆「讓你付出代價」 失控砸機場櫃台

一名美國女子不滿航空人員在電腦系統中找不到她的航班預訂資料，又無法直接退款，因此在墨西哥城國際機場大發雷霆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦