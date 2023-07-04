上飛機就爆睡…男背包放行李架「現金被偷走」 竊賊1狠招讓他大意

馬來西亞一名男子乘搭飛機時將背包放在座位上方的行李架上，在飛機起飛後倒頭睡去，不料回到飯店後竟發現背包裡達五位數的現金已被偷走！

《8視界新聞網》據星洲網報導，這名男子通過社群媒體Facebook發文表示，自己在搭乘飛機旅行時，將所有的現金分別收在兩個錢包內，而這兩個錢包也都放進背包裡。

他透露，錢包肯定是在飛機上被偷走的，因為那是背包唯一離開自己的時候，而小偷只拿走背包裡面額較大的鈔票，其餘面額較小的鈔票都還在。

男子說，由於自己乘搭的是早班的飛機，所以一上飛機就睡著了。

下機時，他例行性地將手伸進背包裡摸索，不過當時護照和錢包全都還在，所以沒有發現任何異樣。

不料，到了飯店之後，想要拿出錢包去購物的他，這才驚覺錢包裡所有面額較大的鈔票都已不翼而飛，只剩下零散的小紙鈔。

他寫道，「錢包裡面只剩下零散的小紙鈔，大數額鈔票包括港幣、台幣、泰銖、馬幣、新幣全都不見了！」

男子一度懷疑自己忘了把現金帶出門，不過叫家人幫忙到家中檢查後，才確認自己並沒有將現金遺漏在家中。

他也說，自己上飛機之前有檢查錢包，並確保鈔票都在裡面，因此懷疑現金是在飛機上被偷走的。

男子還說，「（小偷）很聰明的只拿走鈔票，所以我在下飛機前整理背包沒有立刻察覺異樣。」

男子表示，自己將自身遭遇發佈在Instagram之後，引來一些網友的回應，表示他們也曾遭遇過類似事件，因此敦促大家搭乘飛機時抱著背包睡覺，或將背包上鎖才是最安全的。

文章授權轉載自「8視界新聞網」