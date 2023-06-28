吸引太空商業投資 NASA未來10年嘗試開發月球資源

中央社／ 布里斯本28日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署將尋求在月球上開發資源，最初包括氧氣和水，最終可能擴展到鐵和稀土，並且已經採取措施將在2032年開挖月球土壤。路透社
美國國家航空暨太空總署將尋求在月球上開發資源，最初包括氧氣和水，最終可能擴展到鐵和稀土，並且已經採取措施將在2032年開挖月球土壤。路透社

科學家今天說，美國國家航空暨太空總署將尋求在月球上開發資源，最初包括氧氣和水，最終可能擴展到鐵和稀土，並且已經採取措施將在2032年開挖月球土壤。

美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃進行「阿提米絲」（Artemis）任務，將美國人再送上月球，包括在2025年前將第1位女性和有色人種送上月球，並從此任務中學習，以推動火星之旅。

阿提米絲任務的一個關鍵部分是推展太空的商業機會。在NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）工作35年的火箭科學家桑德斯（Gerald Sanders）說，NASA正在尋求量化潛在資源，包括能源、水和月球土壤，作為吸引商業投資的目標。

桑德斯說，開發獲取月球資源，將是削減成本和發展循環經濟的關鍵。

他在澳洲布里斯本的礦業會議上說：「我們正試圖投資於探勘階段，瞭解資源…（降低）風險，使外部投資有意義，以促成開發和生產。」

他說：「我們實際上只挖掘表面。」NASA將在月底向月球運送一台測試鑽機，並計劃在2032年更大規模的挖掘月球土壤或風化層，並建立一個試驗性的加工廠。

第1批客戶預計是商業火箭公司，他們可以利用月球的資源提供燃料或氧氣。

澳洲太空總署（Australian Space Agency）官員韋布斯特（Samuel Webster）說，澳洲太空總署正在參與開發一種半自動探測車，最早將於2026年在NASA的任務中採集風化層樣本。

太空 NASA 美國

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