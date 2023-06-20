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櫻井孝宏曾爆外遇醜聞續任「鬼滅」聲優惹議 內行人透露：他已被神格化

聯合新聞網／ 綜合報導
櫻井孝宏仍續任「鬼滅之刃」富岡義勇聲優。圖擷自推特，聯合新聞網合成加工。
櫻井孝宏仍續任「鬼滅之刃」富岡義勇聲優。圖擷自推特，聯合新聞網合成加工。

人氣動畫鬼滅之刃」日前宣布正在製作第四季「柱訓練篇（「柱稽古編）」，並公布了製作組與聲優名單。而去年曾經因為外遇案，導致形象大受影響的聲優櫻井孝宏，確定仍繼續擔任劇中角色「富岡義勇」的聲優，引起了部分批判。但也有內行人是出面說明，為什麼櫻井仍未被踢出團隊。

根據日本媒體「東京體育」報導，櫻井去年被爆出外遇長達十年，且外遇對象根本不知道櫻井已婚，導致身心嚴重受創，還一度因打擊過大送醫。傳出醜聞的櫻井，因此一度被部分節目撤換，更與合作八年多的經紀公司「INTENTION」解約。

如今事件才過半年多，櫻井卻又重回人氣動畫擔任主要角色，引起了一陣批判。不過一位聲優事務所關係人士透露，男性聲優在業界的黃金壽命長，幾乎沒辦法培育新人，因此即使撤換掉櫻井，也不知道該找誰代替才好。其他諸如「咒術迴戰」、「阿松」等等，櫻井也都持續擔任配音。

他還透露，聲優之間的人際關係，就猶如體育團體般嚴格。很多年輕男性聲優，都是因為憧憬櫻井這樣的人而選擇入行，在配音現場中，他更是有被「神格化」的狀況。在多種考量下，並不是像外界想的一樣，可以說換就換這麼簡單。

動畫 鬼滅之刃 外遇

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